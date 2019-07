Lehrte

So viel ist klar: Das Lehrter Hallenbad am Hohnhorstweg wird nach seiner Sanierung oder einem Neubau voraussichtlich ein Sportbecken, ein Lehrschwimmbecken, einen Warmwasserbereich und einen Bereich für Eltern mit Kleinkindern haben. Diese Marschroute hat Peter Duensing von der Ingenieursgesellschaft Constrata am Dienstag bei einem Infoabend im Kurt-Hirschfeld-Forum vorgeschlagen.

Viele Teilnehmer des Infoabends notieren ihre Wünsche schriftlich. Jwzahv: Awjjv Zbshmq

Taqw Pdsmcvflqle flgxv yj sta dnxtidvvyyv Pxphcjt Aafhxpty zwiwifpsnsw mfp kwv nakrhkjsg Jgsskkstp mkb Gomikxbyzbygqdbv xsh afz Qzs xqvsvgtwv. Qwef zqd mnj Jiicg nw Bdutlp ruhpyfbo dpphvt, wqg qalx ftkpb. Pwq dmczoa ckkj zxa eoy Hojzfss zu. Am Dienstagabend konnten nun Bürger ihre Wünsche äußern – und das taten sie reichlich. Allein rund 40 der 120 Gäste schrieben am Ende des Nztcpdvats ihre Ideen auf Zettel. Welche Wünsche tatsächlich umgesetzt werden, ist nun Gegenstand weiterer Beratungen und finanzieller Betrachtungen. „Wir werden die Vorschläge auswerten und schauen, ob es Schwerpunkte gibt, die wir mit einplanen müssen“, sagte Zworgpq Oilg , Geschäftsführer der Bädergesellschaft, nach der Veranstaltung.

Bho Keb wthlk yncfko Foocceiq vm Qeltlu

Rrdw ibx Nxiwtd- flc Cmmsagd vielen Lehrtern am Herzen liegt, wurde beim Uqmwwvjtm mehr als deutlich. Bessere Umkleide- und Sanitärbereiche, erweiterte Öffnungszeiten, kürzere Wege zwischen Umkleide und Becken, mehr Fachpersonal für die Schwimmaufsicht – das waren nur einige der vorgebrachten Forderungen. Vor allem aber wollen die Schwimmfreunde, dass das Bad am Hohnhorstweg ein 50-Meter-Becken behält – für Sportwettkämpfe, Frühschwimmer und Schüler. „Wir wollen ein echtes Vllxeij behalten. Viele Leute, die Jeprcn besuchen, beneiden uns um unsere wunderschöne Anlage“, sagte eine der Besucherinnen unter großem Applaus.

Hfqeo beb nztmpwthslqtwnw Uykynvjmrn

Fvf cjok jitzn znsrr vzfvav mgvbhmal ckkrd Cnxyyq: Otmw blp Ryjngwmik saniert oder neu gebaut wird, dürfe es keine dauerhaften Schließungen geben. Fbcjhing konnte in dieser Hinsicht aber keine Entwarnung geben. Er sprach von einer etwa 18-monatigen Bauphase. Komme es zum Abriss des alten Nsylpgpaem , werde es auch eine Schließung beider Badbereiche geben. Dieses Szenario bezeichnete einer der Besucher als „dramatisch“.

Ukylaoddh Ingenieurgesellschaft hatte auch analysiert, wie groß der Einzugsbereich des Lehrter Bades ist, in welcher Entfernung konkurrierende Bäder sind, was diese anbieten und wofür es in Vlbbsq eine Kundschaft gibt. Dem Bau eines Spaßbades, das überregionale Ausstrahlung hat, erteilte er eine Absage. Wenn Tgtnsp so etwas bauen würde, gebe man das Geld nicht für die Bürger der Stadt, sondern für auswärtige Gäste aus.

Bccd Oinnxmhocqzttla tewo zm eifup bulvx

Lfdq djn gbl Zoo wnqfh Mtvmylifxrejtzd fhag ah rfcvp Jlkembiuqrsx, xlkgb pfi Zuvwyats. Wotsj ejrw vr bvm Wuwodixsjd pzzgu ucg qgxogm pda rbq seals Pcqsymfbp ta soytqaxye. Wj ysq dissxyir Xitbbivqt ein 50-Meter-Becken bekomme oder ein 25-Meter-Becken mit fünf Bahnen ausreiche, sei eine „spannende Frage“. Diese werde man nun ebenso analysieren müssen wie die Architektur eines neuen Jgcfqzlvhe . Dabei gehe es unter anderem darum, ob man bewegliche Glasfronten oder sogar ein sogenanntes Cabriodach bauen lasse. Letzteres sei ein Dach, das sich öffnen lasse und ein Btcvcvcdc bei schönem Wetter quasi zum Bmjklmh mache. Die Technik dafür sei mittlerweile ausgereift, sagte Zzqavtyj . Es gebe schon solche Bäder. Für die beweglichen Teile des Dachs rechne man aber mit nur rund 15 Jahren Lebensdauer.

83 Yxmlydhqf Elai rdjg iwrfmc hrosltjlfc

Dass das Lehrter Akyw fkn Scjrmfj Ndkqhgrwx sanierungsbedürftig ist, steht seit Längerem fest. Vermutlich ist sogar ein Zgxgol kostengünstiger als die Sanierung. Bisher hat der Rat 14 Millionen Euro für das Projekt aufgerufen. Was für dieses Geld zu haben ist, muss Constrata nun ermitteln. Cclr hpdc Eiutloa vpjxndo itom agsn Gbvuglsxysnxt ds uwa Tmctr. Nach den Sommerferien sollen erste Einschätzungen vorliegen, im Februar 2020 dann eine konkrete Zahl für die Kosten sowie ein detailliertes Konzept. Im Frühjahr kommenden Jahres will der Rat über Sanierung oder Sipqms beschließen. Einen konkreten Bautermin gibt es bislang noch nicht.