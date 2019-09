Lehrte

Was geschah beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Lehrte? An das historische Datum vor 80 Jahren haben sich 60 Lehrter im jüngsten Erzählcafé beim Gemeindefest der Markusgemeinde erinnert. In der Taufkapelle des Gotteshauses teilten die Besucher ihre Erinnerungen an die schwere Zeit und die Kriegswirren. Auch zahlreiche jüngere Zuhörer hörten den Schilderungen der Augenzeugen mit großem Interesse zu.

Bunker stand im eigenen Garten

Was für ein Gefühl dominierte bei Kriegsausbruch? Wie hat sich das Alltagsleben daraufhin verändert? Diese Fragen hatten Zeitzeugen in sehr persönlichen Wortbeiträgen beantwortet. In den Erzählungen wurde deutlich, wie erschreckend „normal“ sich der Krieg mit Bunkern im eigenen Garten oder beim Spielen in den Bombentrümmern anfühlte. Oder auch wie sich die Einberufung von Vätern und Onkeln zur Wehrmacht ins tägliche Leben der damaligen Kinder einfügte. Erzählt wurde auch von Luftschutzübungen, die bereits ab Ende 1938 in den Schulalltag integriert wurden. Und einige Teilnehmer erinnerten sich, wie die Stadt den Keller des Gymnasiums schon frühzeitig für die Bombenangriffe vorbereitet hatte.

Aufbau der EU ist ein großes Geschenk

Besonders eindrücklich waren deshalb die Botschaften der Zeitzeugen für die Gegenwart: Dankbarkeit für den Frieden, war die einhellige Meinung. So war man sich einig, dass der seit dem Kriegsende andauernde Frieden zusammen mit dem erfolgreichen Aufbau der EU ein großes Geschenk sei, welches viel zu wenig gewürdigt würde.

Einige Teilnehmer äußerten auch ihre Sorge über die aktuellen nationalistischen politischen Entwicklungen, die schon einmal Deutschland und die Welt in die große Katastrophe geführt hätten. Ein weiterer Appell ging an jeden einzelnen: Wenn es gelänge, jeden Menschen als Individuum zu betrachten, statt sie als Angehörige einer Gruppe verallgemeinernd zu beurteilen, hätten Ressentiments weniger Nährboden.

