Das Projekt ist zeitintensiv, zukunftsweisend und soll eigentlich in diesem Jahr in die entscheidende Phase gehen. Doch jetzt ist die Arbeit am neuen Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Lehrte ins Stocken geraten. Denn nun wäre die Zeit, in der die Menschen in jeder Ortschaft mitreden sollten gekommen. Die zu diesem Zweck geplanten Bürgerworkshops müssen in diesem Frühjahr allerdings wegen der Corona-Krise und der Versammlungsverbote ausfallen. Es werden die Rufe laut, auf digitale Mitarbeit zu setzen. Der SPD-Ortsverein fordert das ganz offiziell und bittet die Stadtverwaltung, die Voraussetzungen dafür zu schaffen.

Ende März hat das Unternehmen PGT, das im Auftrag der Stadt arbeitet, den 85-seitigen Entwurf des neuen Verkehrsentwicklungsplans vorgestellt. Darin finden sich eine Reihe von zentralen Thesen – etwa jene, dass Lehrte zur „Stadt der kurzen Wege“ werden müsse, dass an den Bahnhöfen mehr Abstellanlagen für Fahrräder geschaffen, Busse und Bahnen bürgerfreundlicher, die Verkehrssicherheit erhöht und innovative Verkehrsmittel gefördert werden sollen.

Der Fokus liegt auf dem Radverkehr

Breiten Raum nehmen in dem Papier der Ausbau des Radwegenetzes ein. Auch eine Wiederaufnahme der Planungen für einen Radschnellweg von Lehrte nach Hannover wird darin empfohlen. Darüber hinaus nennt der Planentwurf etliche Vorhaben, die den Verkehr in der Kernstadt sowie in allen Ortsteilen entspannen und zukunftsfähiger machen könnten. Angefangen bei einer flüssigeren Verkehrsführung für den Problembereich zwischen Ahltener Straße und Germaniastraße in Lehrte über die Erweiterung von Park-and-Ride-Anlagen an den Bahnhöfen in Arpke, Hämelerwald, Aligse und Ahlten. Bis hin zu einer Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in Immensen und einer Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit in Bereichen der Autobahn 2 zwischen 22 und 6 Uhr.

Zu einer politischen Diskussion dieser Vorschläge und zur geplanten Mitarbeit der Bürger in allen Ortschaften ist es bisher nicht gekommen. Und ob aus dem Plan, der Verkehrsentwicklungsplan noch in diesem Jahr endgültig zu beschließen, etwas werden kann, steht in den Sternen.

SPD fordert rasche Bürgerbeteiligung

Der SPD-Ortsverein macht daher nun Druck. Er fordert in einer Mitteilung „eine rasche Fortsetzung des politischen Prozesses mit einer Beteiligung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger“. Die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass Politik auch in Corona-Zeiten nicht stillstehen dürfe und müsse, meint Lehrtes SPD-Vorsitzender Bodo Wiechmann. „Deshalb schlagen wir vor, dass die Verwaltung erste Meinungsbilder, Umfragen und wichtige Hinweise digital abfragt“, sagt er.

Dafür müssten die technischen Mittel zur Verfügung gestellt werden, und das wäre nach Meinung der Sozialdemokraten mit einer Erweiterung des bereits bestehenden Bürgertipp-Portals auf der unlängst runderneuerten Homepage der Stadt machbar. Auch separate Kontakt- und E-Mail-Formulare bringt Wiechmann ins Spiel.

Die SPD in Lehrte nennt den Verkehrsentwicklungsplan „eine wichtige Hilfe bei der zukünftigen strategischen und praktischen Ausgestaltung der Infrastruktur für die kommenden zehn bis 20 Jahre“. Dabei sei die Einbindung der Bürger aber von hoher Bedeutung. Die die Zeit müsse nun genutzt werden, um die Einwohner in den politischen Prozess mit einzubinden und „die vorhandenen Kompetenzen der Bevölkerung zu nutzen“, wie es die stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Angelika Licht ausdrückt. „Gerade in der aktuellen Situation hat sich gezeigt, wie Verkehr mit weniger Kraftfahrzeugen, dafür aber mehr Fahrrädern und Fußgängern aussehen kann. Und gerade jetzt kann man sehen, wo in Lehrte die Schwächen und Stärken für die jeweilige Verkehrsform liegen“, meint sie.

Sozialdemokraten nehmen schon Anregungen entgegen

Die SPD Lehrte wünscht sich daher eine digitale Plattform für Hinweise und Tipps zur Verkehrssituation in der Kernstadt und den Ortschaften. Wer dazu etwas sagen möchte, kann das auch schon direkt bei der SPD per Mail an die Adresse vep@spd-lehrte.de tun. Die Hinweise werde man in die Diskussion mit einbringen, versprechen die Sozialdemokraten.

Bei der Stadt rennt die SPD mit ihrem Vorschlag anscheinend offene Türen ein. „Wir sind mit dem Büro PGT bereits im Gespräch, wie man die Bürgerbeteiligung digital hinkriegen kann“, sagt Sprecher Fabian Nolting. Aussagen darüber, wann und in welcher Form dieses Mitmachportal starten soll, kann er aber noch nicht machen.

Von Achim Gückel