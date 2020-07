Lehrte

Mitten in der Corona-Zeit debattieren Lehrtes Lokalpolitiker über ein Vorhaben, dass die Stadt in den kommenden zehn bis 15 Jahren prägen soll: den Verkehrsentwicklungsplan. Das Papier zeigt auf, an welchen Stellen in der Stadt zum Beispiel Verbesserungen für den Rad- und Busverkehr nötig sind, wo es zurzeit schwere Probleme im Straßenverkehr gibt und wie diese gelöst werden könnten. Bei diesem Zukunftsprojekt sollen die Lehrter Bürger möglichst intensiv mitreden, um „möglichst konsensfähige Maßnahmen“ zu entwickeln, wie es aus dem Rathaus heißt. Doch das ist angesichts der Abstandsregelungen wegen Corona schwierig, denn die geplanten Workshops zum Verkehrsentwicklungsplan etwa fallen aus.

Experte referiert in der Sporthalle

Am Montag, 6. Juli gibt es trotzdem eine Möglichkeit, sich die Schwerpunkte des Plans zu erschließen. In einer Sitzung des Bau- und Verkehrsplanungsausschusses ab 17 Uhr in der Sporthalle Schlesische Straße wird ein Experte die Grundzüge des Papiers erläutern. Damit wolle man in dem Prozess „ein Stück weiterkommen“, meint Stadtsprecher Fabian Nolting.

Den Schauplatz der Sitzung habe man gewählt, damit möglichst viele Bürger dabei sein können.Auf der Tribüne der Großsporthalle haben bei Einhaltung der Abstandsregeln etwa 60 Menschen Platz.

Von Achim Gückel