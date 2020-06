Lehrte

Mehr Augenmerk auf den Radverkehr, Entschärfung von gefährlichen Knotenpunkten, mehr Parkplätze und Abstellflächen für Räder an den Bahnhöfen: Der Entwurf des neuen Lehrter Verkehrsentwicklungsplans (VEP) steckt voller ehrgeiziger Ideen. Der Rat der Stadt hat das umfangreiche Papier jetzt gebilligt und damit die nächste Phase der Planungsarbeit eingeläutet. Noch vor den Sommerferien soll ein Format zur Einbeziehung der Bürger via Internet an den Start gehen. Die geplanten öffentlichen Veranstaltungen zum VEP und Workshops müssen indes wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise ausfallen. In den Ortsräten soll in den kommenden Wochen ausführlich über das Papier gesprochen werden.

Noch sei das Beratungsbüro, das den VEP im Auftrag der Stadt Lehrte erarbeitet, dabei, die sogenannten digitalen Beteiligungsformate auszuarbeiten, sagte Stadtbaurat Christian Bollwein im Rat. Ein genaues Datum, ab wann die Bürger mitreden können, konnte er zwar noch nicht nennen. „Wir wollen damit aber vor den Sommerferien beginnen“, sagte er.

„Die Anregungen werden nur so sprudeln“

SPD-Ratsherr Bodo Wiechmann rechnet damit, dass dann die Anregungen der Bürger für ein zukunftsorientiertes Verkehrswegenetz in Lehrte nur so sprudeln werden. Auf eine erste Umfrage der Sozialdemokraten habe es jedenfalls ein „gewaltiges Echo und zahlreiche qualifizierte Hinweise gegeben“, sagte er im Rat. Wiechmann erinnerte daran, dass im aktuellen städtischen Haushalt bereits 200.000 Euro für vier Startprojekte eingepreist sind. Dazu gehört eine sogenannte Querungshilfe am Moritzweg in Sievershausen und eine bessere Beleuchtung für die Radwege im Zuge der Bundesstraße 443 unter der Autobahnbrücke.

Auch die Christdemokraten appellieren nun an die Bürger, sich in einem künftigen Onlineportal zum VEP zu beteiligen. „Wir brauchen dringend diesen Input, diskutieren Sie mit über unsere lokale Verkehrswende“, appellierte CDU-Ratsherr Armin Hapke. Bleibe diese Mitarbeit aus, gerate das gesamte Projekt in eine Sackgasse. SPD-Fraktionschefin Maren Thomschke regte an, das Mitmach-Portal direkt über die Startseite des städtischen Internetauftritts zu verlinken.

„Grundlegende Veränderung für den Verkehr in Lehrte “

Ronald Schütz (Grüne) lobte den Entwurf des VEP als einen „Einstieg in grundlegende Veränderungen für die Verkehre in Lehrte“ und einen vollständigen Systemwechsel, bei dem unter anderem „die sicheren Fahrmöglichkeiten für Radfahrer“ mehr in den Vordergrund rückten. Schütz nannte als Beispiele die derzeitige Situation in der Trogstrecke der Berliner Allee sowie den Süd- und den Westring. Dort gehe es verkehrstechnisch derzeit zu „wie Kraut und Rüben“, und das sei nicht mehr hinnehmbar. Der Grüne rechnet damit, dass die Bürger noch viele andere Probleme im Detail benennen.

Nicht nur auf der offiziellen Ebene werden sich die Lehrter an der Verkehrszukunft der Stadt beteiligen können. Es hat sich auch eine Gruppe von Bürgern gefunden, die an der Internetseite vep-lehrte.de feilt. Dort versprechen Initiator Armin Albat aus Kolshorn und dessen Mitstreiter unter dem Motto „Bürgerbeteiligung hier und jetzt“ ein „offenes Projekt zum Verkehrsentwicklungsplan“, bei dem es vor allem um Fragen des Radverkehrs gehen soll.

Von Achim Gückel