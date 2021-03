Lehrte

Wegen anhaltender Verstöße gegen die Corona-Regeln hat Bürgermeister Frank Prüße erneut einen Appell an die Lehrter gerichtet. Erst am vergangenen Wochenende hatten neun junge Leute aus neun Haushalten eine verbotene Privatparty gefeiert, die dann von der Polizei aufgelöst worden war. „Ich appelliere daher weiterhin an alle Lehrterinnen und Lehrter, die Kontaktbeschränkungen und Hygienehinweise zu beachten. Zur Eindämmung des Virus ist es leider weiterhin erforderlich, die sozialen Kontakte auf das Notwendigste einzuschränken.“

Es sei zwar erfreulich, dass der Inzidenzwert für Lehrte nach einer längeren Durststrecke wieder unter 100 gefallen sei – Stand Freitag, 12. März, 10 Uhr, lag er bei 95,5 –, allerdings handele es sich dabei nur um eine Momentaufnahme. „Die Gefahr der dritten Welle steht unmittelbar vor der Tür, insbesondere die hochansteckenden Mutationen breiten sich immer stärker aus“, mahnt Prüße. In den nächsten Wochen werde es von entscheidender Bedeutung sein, durch verstärkte Testungen Infektionen frühzeitig zu erkennen. Die Stadt Lehrte prüfe deshalb aktuell die Einrichtung eines lokalen Testzentrums.

Für weitere Fragen steht das Gesundheitsamt der Region Hannover per E-Mail an coronavirus@region-hannover.de zur Verfügung.

Von Oliver Kühn