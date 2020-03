Lehrte

Seit Anfang November ist der Christdemokrat Frank Prüße Lehrtes Bürgermeister und damit erster Verantwortlicher für das Wohlergehen für die Bürger der Stadt. Daher lautet das biblische Motto, mit dem er nun bei der sogenannten Kanzelrede in der Matthäuskirche antritt, auch „Suchet der Stadt Bestes“. Bei den Kanzelreden knüpfen prominente Bürger regelmäßig eine Verbindung zwischen ihrem beruflichen oder privaten Tun und der Religion.

Prüße will am Sonntag, 8. März, darüber sprechen, wie es ist, einer Stadt stets das Beste zu tun. Dass dieses Ziel mitunter nicht leicht zu erreichen ist, hat der Bürgermeister in seiner kurzen Amtszeit bereits erfahren. In Sachen Straßenausbaubeiträge etwa hatte er erst via Haushaltsentwurf einen Verzicht erreichen und damit seinem Wahlversprechen vom vergangenen Jahr folgen wollen. Kurze Zeit später musste er angesichts der drohenden schlechten Finanzlage der Stadt zurückrudern – was wiederum Gegner der sogenannten Strabs verärgert.

Gäste dürfen Fragen formulieren

Die Kanzelrede ist in einen kurzen Gottesdienst eingebunden, der um 18 Uhr beginnt und mit Prüßes Auftritt endet. Dabei dürfen die Besucher auch Fragen notieren, die der Bürgermeister schließlich beantworten wird.

Prüße war erst im Herbst vergangenen Jahres Kanzelredner in der Matthäuskirche – damals aber noch in seiner Funktion als Vorsitzender des Lehrter SV. Dieses Amt hat er mittlerweile abgegeben. Prüße wurde 1964 geboren, wuchs in Lehrte und Ilten auf, machte nach dem Abitur eine Lehre in der Verwaltung, schwenkte dann aber auf ein Studium der Rechtswissenschaften ein. Seit 1997 war er als Rechtsanwalt tätig, seit dem 1. November 2019 ist der Vater von drei Kindern, der gern Basketball spielt, taucht und Waldarbeit mag, Bürgermeister von Lehrte.

Lesen Sie auch

Das sagte Frank Prüße bei der Kanzelrede als LSV-Vorsitzender

Von Achim Gückel