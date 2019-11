Lehrte

Die Zeremonie war kurz und feierlich: Am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr hat Lehrtes neuer Bürgermeister Frank Prüße ( CDU) in einer Sitzung des Rates den Amtseid abgelegt. Damit ist der 55-jährige in Immensen lebende Vater von drei Kindern und bisherige Rechtsanwalt nun für die kommenden acht Jahre offiziell das Lehrter Stadtoberhaupt. Seinen Platz im Nordflügel des Rathauses hatte er am 1. November eingenommen. Prüße hatte sich im Juni in einer Stichwahl gegen den bisherigen Amtsinhaber Klaus Sidortschuk ( SPD) durchgesetzt. Sidortschuk war vor einer Woche feierlich aus dem Amt verabschiedet worden.

Nachdem Prüße die Eidesformel gesprochen und mit einem „so wahr mir Gott helfe“ abgeschlossen hatte, gab es von den meisten Ratsmitgliedern sowie aus dem Kreis der rund 50 Besucher im Kurt-Hirschfeld-Forum stehenden Applaus. Jedoch erhoben sich nicht alle Mandatsträger von ihren Sitzen. Einige Sozialdemokraten etwa blieben sitzen – ein Zeichen dafür, dass noch längst nicht alle Wunden aus dem intensiven Wahlkampf des vergangenen Frühjahrs vernarbt sind.

Prüße: Gemeinwohl steht im Mittelpunkt meiner Arbeit

Anschließend hielt Prüße, der eine über Jahrzehnte dauernde Vorherrschaft der Sozialdemokraten auf dem Bürgermeisterstuhl in Lehrte durchbricht, eine kurze Antrittsrede und begann diese mit den Worten „Ich bin der Neue“. Er sei „durch und durch Lehrter“, werde die Interessen der Menschen in der Stadt vertreten und das Gemeinwohl in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen, versprach er: „Ich werde mein Bestes tun und packe die Dinge mit Eifer an, seien Sie versichert.“

Der Bürgermeister sei allerdings auch auf eine funktionierende Verwaltung wie jener im Lehrter Rathaus sowie auf eine konstruktive Arbeit im Rat angewiesen, sagte Prüße. Er selbst werde seinen Teil zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Politik beitragen, versicherte das neue Stadtoberhaupt. Und er betonte auch, dass es seine zentrale Aufgabe sei, die Beschlüsse des Rates auszuführen, auch wenn er Entscheidungen mitunter persönlich nicht mittrage. Damit spielte der Christdemokrat auf die Mehrheitsverhältnisse im Rat an, wo seine Partei in der Opposition ist und nach wie vor das Bündnis aus SPD, Grünen und Die Linke die Mehrheit stellt.

Zeit zur Einarbeit dauert nicht 100 Tage

Prüße wurde dann auch inhaltlich. Er freue sich auf die vielen wichtigen Themen, die er nun „vor der Brust“ habe und warb dafür, sich bei Entscheidungen, die Lehrtes Zukunft nachhaltig beeinflussen, stets Zeit zu lassen und alle Aspekte genau zu beleuchten. Als Beispiel nannte er die Diskussion um die Entwicklung des Gymnasiums. Bei dieser habe er sich persönlich keineswegs für eine der debattierten Varianten – Sanierung und Erweiterung an der Friedrichstraße oder Neubau an anderer Stelle – entschieden. Es gelte, „die beste und wirtschaftlichste Variante“ zu finden.

Debatten übers Knie brechen werde er nicht, sagte Prüße. Er werde zwar nicht die berühmten 100 Tage brauchen, um sich einzuarbeiten, aber drei Wochen seien dafür sicher zu kurz.

Von Achim Gückel