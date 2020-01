Lehrte

Seit dem Jahr 2014 ist es der Stadt Lehrte nahezu durchgehend finanziell gut gegangen. Doch diese Zeiten sind nun vorbei, und bis zum Jahr 2024 droht der Stadtkasse ein Minus von insgesamt fast 39 Millionen Euro. Für Investitionen, speziell in Sachen Schulbau, muss Lehrte zudem Kredite in beispielloser Höhe aufnehmen. Diese Prognosen hat Bürgermeister Frank Prüße ( CDU) am Mittwochabend im Lehrter Rat gemacht. Er stellte den Politikern erstmals als Stadtoberhaupt einen Haushaltsplanentwurf vor. Dieser umfasst, wie auch schon bei seinem Vorgänger Klaus Sidortschuk ( SPD), zwei Jahre. Dieses Vorgehen habe sich bewährt, erspare der Kämmerei viel Arbeit und schränke den Handlungsspielraum der Politik nicht ein, sagte Prüße.

Der Bürgermeister betonte jedoch mehrfach, dass Lehrte künftig „nicht mehr so sehr aus dem Vollen schöpfen kann wie in den vergangenen Jahren“. Doch trotz des drohenden Defizits will er mindestens bis zum Jahr 2024 ohne Steuererhöhungen auskommen. Und auch die Satzung über die Straßenausbaubeiträge, die vielen Bürgern ein Dorn im Auge ist, soll abgeschafft werden, kündigte Prüße an. Er habe die Kämmerei daher angewiesen, den vorliegenden Haushaltsplanentwurf ohne Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen durchzurechnen.

Die Jahre, in denen Lehrte finanziell aus dem Vollen schöpfen konnte, gehen zu Ende, meint Bürgermeister Frank Prüße. Quelle: Achim Gückel

Noch geht es Lehrte finanziell aber alles andere als schlecht. Zu der Rücklage von 33,5 Millionen Euro, die die Stadt seit 2014 erwirtschaftet hat, kommen laut Prognose in diesem Jahr noch einmal 0,7 Millionen Euro hinzu. Doch ab 2021 werde es mit den Stadtfinanzen kompliziert, sagte Prüße. Für das Jahr werde ein Minus von 16,8 Millionen Euro erwartet, für 2022 dann 11,3 Millionen, für 2023 und 2024 schließlich 12,2 beziehungsweise 15,3 Millionen. Spätestens Ende 2023 hätte sich damit die heute noch stattliche Rücklage der Stadt in Luft aufgelöst.

Die Gründe für den rasanten Weg ins Minus sind vielfältig. Insbesondere aber werden nach Berechnung der Kämmerei die Personalkosten deutlich steigen. Allein von 2018 bis 2020 klettert die Anzahl der bei der Stadt Beschäftigten von 604 auf 713 Menschen, was insbesondere auf den Ausbau der Betreuung in Kitas und Schulen zurückgeht. Wenn erst einmal die neuen Kitas in Sievershausen, Ahlten und an mehreren Stellen in Lehrte fertig sind, wird dafür Personal benötigt. Das kostet enorme Summen.

Kostenaufwendige Nachmittagsbetreuung

Kostenaufwendig ist auch das Nachmittagsangebot an den Lehrter Grundschulen mit Namen „Lena“, das nach und nach an allen Standorten greifen soll und mit dem die Stadt eine Vorreiterrolle einnimmt. Prüße betonte, er sei „ein großer Freund“ des Lena-Projekts. Die Stadt dürfe davon nicht abrücken. Gleichwohl sei „Lena“ ein Luxus – und über diesen Luxus müsse man diskutieren. Ohnehin sollte man „bei allen freiwilligen Aufgaben in Zukunft sehr vorsichtig sein“, mahnte der Christdemokrat den Rat.

Spätestens im Jahr 2023 wird die Stadt Lehrte die Marke von 40-Millionen-Euro bei den Personalkosten überspringen. Eine Marke, die sie schon in diesem Jahr erstmals überschreiten wird, ist jene von 100 Millionen Euro im Gesamthaushalt. Im Haushalt für 2020 sind Ausgaben von 107,5 Millionen Euro und Einnahmen von 108,2 Millionen vorgesehen. Für 2021 stehen Einnahmen von 98,3 Millionen dann Ausgaben von 115,1 Millionen Euro gegenüber. Den deutlichen Rückgang der Erträge begründete Prüße unter anderem mit prognostizierten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von 5,5 Millionen Euro. Außerdem sind für 2020 noch stattliche Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken in Neubaugebieten eingeplant, welche es 2021 nicht mehr geben wird.

188,4 Millionen Euro für Investitionen

Im Bereich der Investitionen, also etwa bei den Kosten für neue Kitas und Schulen, jongliert die Stadt mittlerweile sogar mit dreistelligen Millionensummen. Von 2020 bis 2024 summieren sich die Aufwendungen auf 188,4 Millionen Euro. Allein 120 Millionen sind für den Ausbau der Schulzentren vorgesehen. „Dieses Geld werden wir als Kredite aufnehmen müssen“, sagte Prüße. Ende 2024 hätte Lehrte dann rund 166 Millionen Euro Schulden. Derzeit sind es gut 15 Millionen Euro.

Die politischen Beratungen über den Entwurf des Doppelhaushalts für 2020 und 2021 beginnen Mitte Januar. Am 25. März soll der Etat endgültig beschlossen werden. Bis er Rechtskraft erlangt, wird es vermutlich Mai. Bis dahin gilt für die Finanzen der Stadt die sogenannte vorläufige Haushaltsführung.

Lesen Sie mehr

Darum hat Klaus Sidortschuk den neuen Haushaltsplan seinem Nachfolger überlassen

2017 sprudelte plötzlich die Gewerbesteuer

Von Achim Gückel