Passend zum Tag der Kinderbetreuung hat Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße am Montag einigen Kindertagesstätten in der Stadt einen Besuch abgestattet. In der Einrichtung am Drosselweg kam dabei die Frage auf, wann wieder alle 101 Kinder in den Normalbetrieb zurückkehren dürfen.