Lehrte

Von der Anmeldung über den Abstrich bis zur Mitteilung des Ergebnisses: Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße hat am Montag einen Probelauf im Corona-Schnelltestzentrum in der Turnhalle an der Friedrichstraße absolviert. Im Anschluss dankte er den rund 40 Ehrenamtlichen, mit denen das Deutsche Rote Kreuze (DRK) Lehrte das Zentrum betreibt. „Ich freue mich sehr, dass sich so viele engagierte Lehrter gefunden haben, die sich hier freiwillig einbringen und so ihren Beitrag bei der Bekämpfung der Pandemie leisten“, sagte Prüße.

Wer sich testen lässt, bekommt das Ergebnis schriftlich ausgedruckt. Falls es positiv ausfällt, wird noch vor Ort ein PCR-Test gemacht. „Der Proband muss sich dann in Quarantäne begeben und bekommt das PCR-Testergebnis direkt vom Labor mitgeteilt“, erklärte Achim Rüter, Chef des DRK Lehrte. Prüße musste nicht in Quarantäne – sein Testergebnis war negativ.

Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße (links) meldet sich bei Katrin Völkening und Lehrtes DRK-Chef Achim Rüter zum Schnelltest an. Quelle: Katja Eggers

Für die Öffentlichkeit bietet das Testzentrum ab Mittwoch, 21. April, seine Dienste ohne vorherige Anmeldung an. Geöffnet wird montags, mittwochs und donnerstags von 15.30 bis 19 Uhr, freitags von 15.30 bis 19.30 Uhr und sonnabends von 10 bis 15 Uhr. Wer dort ehrenamtlich mithelfen möchte, kann sich per E-Mail an info@ov-lehrte.drk.de melden.

Von Katja Eggers