Lehrte

Mit der Aktion „ Lehrte on Tour“ hat das Team Jugendarbeit der Stadt Jugendliche, Kinder und Familien in den Sommerferien coronakonform auf große Radrundfahrt durch die Kernstadt und einige Ortsteile geschickt. An jeder Jugendeinrichtung waren Buchstaben zu finden, die sich am Ende zu einem Lösungswort zusammensetzen ließen. Nach dem Ende der Sommerferien ist nun auch die Rätselaktion zu Ende.

Lösungswort lautet Frei.Zeit.Raum

Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße hat unter den 15 Teilnehmern im Beisein von Stadtjugendpflegerin Tara Esdaile vier Gewinner ausgelost, die das korrekte Lösungswort eingereicht hatten. Es lautete Frei.Zeit.Raum und soll als Slogan zukünftig immer wieder als Erkennungsmerkmal der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Lehrte auftauchen.

Anzeige

Die vier ausgelosten Gewinner dürfen sich über je einen Gutschein von Sport Goslar und Beckmann & Henschel sowie zwei Gutscheine vom Fahrradhaus Sturm freuen und werden demnächst von der Stadtjugendpflegerin kontaktiert.

Von Katja Eggers