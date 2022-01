Lehrte/Hildesheim

Die ehemalige Bankmitarbeiterin, die in zwei Filialen im Lehrter Stadtgebiet systematisch und über Jahre hinweg die Konten von betagten Kundinnen geplündert hat, geht ins Gefängnis. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) jetzt endgültig entschieden. Er hat damit das im Juli 2021 gesprochene Urteil der Strafkammer 9 im Landgericht Hildesheim bestätigt. Die 62-Jährige muss damit eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten unwiderruflich antreten.

Der Verteidiger der Frau hatte nach dem Urteil im vergangenen Sommer Revision eingelegt. Diese hat der BGH jetzt als unbegründet abgewiesen. Das Urteil des Landgerichts ist damit rechtskräftig.

55 Betrugsfälle in vier Jahren

Nach dem Urteil der Richter hat die Angeklagte als Mitarbeiterin der Bankfilialen in Arpke und Immensen zwischen Januar 2014 und Februar 2018 in insgesamt 55 Fällen Guthaben von Sparkonten dreier Kundinnen für sich selbst abgezweigt. Dabei fälschte sie geschickt die Unterschrift der jeweiligen Kontoinhaberin auf den Auszahlungsbelegen und nutzte eine zusätzliche Kontokarte. Die jeweiligen Summen nahm die Betrügerin entweder aus dem Bargeldbestand der Bank oder veranlasste die Auszahlung per Automat.

Das BGH bestätigte nun die Auffassung der Hildesheimer Strafkammer, dass die 62-Jährige für ihre Betrügereien das langjährige Vertrauensverhältnis zu den Kundinnen sowie die Kenntnis über deren finanzielle Verhältnisse gezielt ausnutzte. Dabei sei ihr bekannt gewesen, dass die Opfer sehr sparsam lebten und nur selten ihre Sparkonten überprüften.

Viele Taten aus früheren Jahren bleiben ungesühnt

In den 55 beim Strafmaß berücksichtigten Taten hatte die Ex-Bankmitarbeiterin exakt 292.300 Euro ergaunert. Bei weiteren, strafrechtlich bereits verjährten Taten zwischen 2009 und 2013 soll die Angeklagte weitere 135.000 Euro für eigene Zwecke von fremden Konten abgebucht haben.

Die 62-Jährige hatte im vergangenen Sommer am Landgericht ein umfassendes und vorbehaltloses Geständnis abgelegt. Zudem kam ihr bei der Bemessung der Strafe zugute, dass sie bis dahin nie in Konflikt mit dem Gesetz gekommen war. Mit den Betrügereien hatte sie nach eigener Aussage begonnen, weil sie sich mit der Sanierung einer vermieteten Immobilie übernommen hatte. Hinzu gekommen seien die Kosten für die Pflege der Eltern und die Ausbildung der Kinder. All das habe sie finanziell überfordert, gab die Frau an.

Richterin: „Luxus zulasten anderer“

Im Prozess gab die Betrügerin nach einigem Zögern zudem zu, dass sie auch einer Kaufsucht erlegen sei. Einen großen Teil des ergaunerten Geldes habe sie in Edelboutiquen für Kleidung ausgegeben. Das sei „Luxus zulasten anderer“ gewesen, warf ihr Richterin Karin Kuhlmann vor. Ihr Urteil von zwei Jahren und neun Monaten bezeichnete Kuhlmann selbst als mild und „ausgesprochen angemessen“. Die Taten seien zweifellos als „gewerbsmäßig“ und von hoher krimineller Energie zu bewerten. Die Vertrauensstellung zu den Kundinnen habe die Betrügerin auf das Schwerste missbraucht.

Verteidiger Matthias Waldraff hatte zuvor auf eine zweijährige Freiheitsstrafe zur Bewährung plädiert und vorgeschlagen, seine Mandantin könne für anderthalb Jahre jeweils an einem Tag der Woche in einer Senioreneinrichtung arbeiten. Denn schließlich habe sie die finanzielle Schuld aus dem Verkaufserlös der sanierten Mietimmobilie vollständig beglichen, argumentierte der Anwalt.

Die Strafkammer in Hildesheim folgte dieser Marschroute nicht. Die Ex-Bankmitarbeiterin habe die Taten nicht aus wirklicher finanzieller Not heraus und über einen extrem langen Zeitraum begangen, lautete das Argument der Richterin. Das Urteil hatte die 62-Jährige im vergangenen Juli schluchzend und zitternd aufgenommen.

Von Achim Gückel