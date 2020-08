Arpke

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie könnte eine außergewöhnliche Einrichtung im Lehrter Stadtgebiet von der Landkarte zu verschwinden – das Naturfreundehaus Grafhorn bei Arpke. Doch das dürfe auf gar keinen Fall passieren, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionschef Matthias Miersch bei einem gut einstündigen Besuch am Donnerstag in Grafhorn. „Es wäre erbärmlich, wenn man so eine Einrichtung aufgeben müsste. Das kann keiner wollen“, betonte er und machte damit den Betreibern des Hauses, dem Ehepaar Anette und Christian Helmreich, Mut. Er werde alles in seiner Macht stehende tun, dem Naturfreundehaus zu helfen, sicherte der Sozialdemokrat aus Laatzen zu.

„Wir hatten im vergangenen Jahr 12.000 Besucher im Eisenzeithaus und 6000 Teilnehmer an unseren Angeboten": Christian Helmreich vom Naturfreundehaus Grafhorn. Quelle: Achim Gückel

Rund 20 Gäste, darunter viele Lehrter SPD-Ratspolitiker, waren zum Besuch Mierschs am Vormittag beim Naturfreundehaus gekommen. Christian Helmreich stellte dar, dass sich die Einrichtung in den vergangenen 15 Jahren entwickelt habe – nämlich zum beliebten Ausflugsort samt Gastronomie und Ziel für Klassenfahrten ebenso wie zur Stätte für naturkundliche Bildung und Kulturveranstaltungen. 6000 Buchungen habe man im vergangenen Jahr für die verschiedenen Angebote gehabt, 12.000 Besucher hätten sich das benachbarte Eisenzeithaus und das dort untergebrachte Minimuseum angesehen.

Wohin geht es mit dem Naturfreundehaus? Die Einrichtung leidet existenziell unter der Corona-Krise und den Absagen von Klassenfahrten, Seminaren und Bildungsveranstaltungen. Quelle: Achim Gückel

Auch die vor elf Jahren erstmals ausgearbeiteten Pläne für die Modernisierung und Erweiterung der nahezu 100 Jahre alten Herberge habe man nicht zu den Akten gelegt, beteuerte Helmreich. Die Region stehe hinter den Planungen, versicherte er. Doch dass seit März alle Buchungen in der Herberge weggefallen seien, das Eisenzeithaus wegen der strengen Vorgaben in Sachen Hygiene und Aufsicht geschlossen bleibe und auch sämtliche Seminare abgesagt werden mussten, nage an der Substanz.

„In anderen Händen wäre das hier nur ein Biergarten“

Aktuell müsse man die Öffnungszeiten einschränken, Mitarbeiter nach Hause schicken und das Geld für den Lebensunterhalt in anderen Jobs verdienen, sagte Christian Helmreich, der auch ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter für Lehrte ist. Und die fest angestellte Köchin werde man möglicherweise in die Arbeitslosigkeit entlassen müssen. Dabei wolle man gern auch wieder das Museum zugänglich machen, die Zusammenarbeit mit der Uni Hildesheim ausbauen und Studenten in die Arbeit des Naturfreundehauses einbinden.

Auch Anette Helmreich, die sich um die Gastronomie und den Betrieb der Herberge kümmert, sprach von einer dramatischen Entwicklung. Man habe 15 Jahre Arbeit in den Standort des Naturfrundehauses gesteckt, dort eine beispiellose naturkundliche Kultur- und Bildungsstätte aufgebaut und ein Team von „unglaublich motivierten“ Helfern und Mitarbeitern an der Seite. „In anderen Händen wäre das hier nur ein Biergarten“, sagte sie. Der Betrieb müsse trotz Corona weitergehen, aber allein ehrenamtlich sei das nicht zu schaffen. „Aber wir haben eine Lobby“, sagte Anette Helmreich hoffnungsvoll.

Matthias Miersch: "Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um dem Naturfreundehaus zu helfen". Quelle: Achim Gückel

Zu dieser gehört sicher auch Miersch, der letztmals im Jahr 2017 Grafhorn besucht und sich gemeinsam mit Ministerpräsident Stephan Weil das damals noch brandneue Eisenzeithaus angesehen hatte. Miersch betonte, dass man mit dem Coronavirus wohl noch eine Weile leben müsse. Aber man solle dringend darüber nachdenken, wie man mit Verboten und Bestimmungen flexibel umgehen könne, damit „nicht alles brach liegt“. Die Politik müsse alles ermöglichen, dass sie eine Einrichtung wie das Naturfreundehaus trotz Corona halten könne, beteuerte der Bundespolitiker.

Miersch besucht auch die Lehrter Tafel

Miersch besuchte im Rahmen der Sommertour durch seinen Wahlkreis am Mittag auch die Lehrter Tafel an der Gartenstraße. Dort berichteten ihm die Helfer unter anderem von großer Spendenbereitschaft und Solidarität in der Corona-Zeit. Die Arbeit der Einrichtung funktioniere dank der vielen Ehrenamtliche sehr gut. Es werde aber Nachwuchs gesucht, denn viele Mitarbeiter gehörten wegen ihres fortgeschrittenen Alters bereits zur Corona-Risikogruppe.

Von Achim Gückel