Lehrte

Der erweiterte Vorstand des SPD-Ortsvereins in Lehrte hat sich in seiner jüngsten digitalen Konferenz einstimmig für die erneute Kandidatur von Matthias Miersch zur Bundestagswahl am 26. September ausgesprochen. Miersch hatte bereits im September vergangenen Jahres seine Bereitschaft bekundet, ein weiteres Mal ins Rennen um einen Sitz im Bundestag zu gehen.

Lehrtes SPD-Vorsitzender Bodo Wiechmann bekräftigte nun das einstimmige Votum der Lehrter Sozialdemokraten. „Wir schätzen Matthias Miersch nicht nur als Kämpfer für Solidarität und eine starke Demokratie, wir kennen ihn auch als Kämpfer für unsere Anliegen vor Ort“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert. So habe Miersch maßgeblich dabei geholfen, die Zukunft des Klinikums Lehrte zu sichern. Seit vielen Jahren unterstütze er auch das Naturfreundehaus in Grafhorn und setze sich für die Stärkung der Kommunen ein. Miersch habe den Wahlkreis seit 2005 immer direkt gewonnen. Das sei auch das erklärte Ziel für die nun bevorstehende Bundestagswahl, betonte Wiechmann.

Seit 2005 ist Miersch Mitglied des Bundestags

Miersch wohnt in Laatzen und ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Derzeit ist er stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Er setzt sich insbesondere für eine neue Klimapolitik ein und hat sowohl die Verhandlungen beim Atomausstieg als beim Kohleausstieg maßgeblich begleitet.

In seiner Bewerbung um die erneute Kandidatur hatte Miersch bei den Parteigenossen betont, wie wichtig Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft seien. Die Maßnahmen gegen den Klimawandel und die Bewältigung der Folgen der Corona-Krise könne man nur gemeinsam meistern.

Von Achim Gückel