Lehrte

Abgeknickte Bäume, lose Dachziegel und ein Häuschen für Einkaufswagen, welches kurz vor dem Abheben ist: Die Sturmtiefs „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ haben allein der Freiwilligen Feuerwehr in der Lehrter Kernstadt etwa 30 Einsätze beschert. Von Donnerstagnachmittag bis Montagmorgen, während die meisten Menschen nur äußerst ungern vor die Tür traten, befanden sich die Einsatzkräfte im Dauerstress – und sie haben dafür mancherorts auf rührende Weise Anerkennung erhalten. Zum Beispiel mit einer kleinen bunten Tüte.

Die große Geste zählt: Die bunte Tüte ist zwar viel kleiner als ein Feuerwehrhelm, aber geschmeckt hat der Inhalt den Einsatzkräften umso besser. Quelle: Feuerwehr Lehrte

Diese Tüte – gefüllt mit Weingummi, Lakritz und Schokodrops – erhielten die Feuerwehrleute bei einem der vielen Sturmeinsätze aus den Händen von zwei kleinen Mädchen. Und die Einsatzkräfte waren davon derart gerührt, dass sie dieses Erlebnis gleich auf ihrer Facebook-Seite posteten. „Wir haben uns sehr darüber gefreut und geschmeckt hat es auch. Wir möchten uns bedanken, und bleibt so wie ihr jetzt schon seid“, schreiben die Feuerwehrleute dort an die zwei Mädchen adressiert. Innerhalb von 16 Stunden bekam der Beitrag sage und schreibe 125-mal den nach oben gerechten Daumen und solche Kommentare wie „prima!“, „toll!“ und, dass die beiden Mädchen bestimmt auch mal Feuerwehrleute werden wollen.

Ein Frühstückstisch an der Goethestraße

Doch andernorts ging die Dankbarkeit über die Arbeit der freiwilligen Helfer während des Sturms noch weiter. An der Goethestraße zum Beispiel mussten die Helfer am Sonnabendvormittag eine 25 Meter hohe Kiefer beseitigen, die umzukippen drohte. Autos mussten dafür umgesetzt werden, die ganze Sache war kompliziert. Zwei Anwohnerinnen, die sich als gute Freundinnen zu erkennen gaben, fackelten nicht lange. Sie bauten einen Gartentisch auf und bestückten ihn mit Kaffee, Cola und Kinderschokolade für die Feuerwehrleute. „Ein prima Frühstück“, sagte einer anschließend.

Auch in den Lehrter Dörfern mussten die Feuerwehren während der Sturmtage etliche Einsätze erledigen. Und auch dort gab es wundervolle Gesten der Anerkennung. In Steinwedel etwa, sagt Sprecher Benjamin Rüger, bot eine ältere Dame „Eintopf für alle“ an. Doch bevor sich die Feuerwehrleute diesen schmecken lassen konnten, kam für sie schon der nächste Alarm.

Von Achim Gückel