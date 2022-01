Wer soll für die CDU im Wahlkreis Lehrte, Burgdorf, Uetze für dem Landtag kandidieren? Nach dem 26-jährigen Lehrter Jonas Schlossarek hat nun auch die Ortsbürgermeisterin Heike Koehler ihren Hut in den Ring geworfen. Am Donnerstag, 3. Februar, stimmen die Mitglieder zwischen beiden ab.

