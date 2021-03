Lehrte

Die Burgdorfer Straße ist wegen eines defekten Abwasserrohrs in mehr als vier Metern Tiefe in Höhe der Stadtbibliothek bereits seit vergangenem Freitag gesperrt. Das hat auch weiterhin Auswirkungen auf den Busverkehr in der Innenstadt. Bis voraussichtlich Dienstag, 23. März, bleibt die Haltestelle Neues Zentrum gesperrt, teilt nun das Unternehmen Regiobus mit. Die Buslinien 949, 962, 963, 964 und 965 werden umgeleitet. Als Ersatz dient die Haltestelle Lehrte/Gymnasium.

Zusätzlich wird für die Regiobus-Linien 949 und 962 in beide Richtungen eine Ersatzhaltestelle an der Friedrichstraße, etwa 20 Meter hinter der Kreuzung in Richtung Amtsgericht Lehrte, eingerichtet. Für die Linien 964 und 965 dient sie als Haltestelle zum Ausstieg.

Reparatur in mehr als vier Meter Tiefe

Das Leck in der fast 60 Jahre alten Abwasserleitung war bei Rohrspülungen entdeckt worden. Weil immer wieder Sand und Steine durch die undichte Stelle eindrangen, bestand die Gefahr, dass die Burgdorfer Straße absackt. Mittlerweile ist die genaue Stelle des Lecks lokalisiert. Die Reparatur in großer Tiefe ist jedoch nicht einfach und wird voraussichtlich noch fast zwei Wochen dauern.

Von Achim Gückel