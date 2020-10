Lehrte/Ahlten

Die Lehrter CDU macht derzeit eine ganz spezielle Erfahrung mit der Corona-Pandemie. Weil unter den Besuchern der jüngsten Mitgliederversammlung des Stadtverbands eine Frau mit dem Virus infiziert war, mussten sich 51 weitere Christdemokraten sowie zwei Servicekräfte Tests unterziehen – unter anderem bei einer Großaktion in Ahlten. Fünf Christdemokraten sowie die positiv getestete Frau sind derzeit in Quarantäne.

Lehrtes neue CDU-Chefin Heike Koehler, die bei der Versammlung erst ins Amt gewählt wurde, hatte es also gleich zu Beginn ihrer Amtszeit mit einer außergewöhnlichen Situation zu tun. „Das war ein Start, den man sich so nicht wünscht“, sagt sie. Andere Christdemokraten bescheinigen ihr, nach Bekanntwerden der Infektion einer Teilnehmerin sehr umsichtig und schnell gehandelt zu haben.

Anzeige

Koehler : „Alle Auflagen peinlich genau eingehalten“

Die Mitgliederversammlung hatte am 22. September im großen Saal des Landhauses Behre in Ahlten stattgefunden. 52 CDU-Mitglieder waren laut Koehler anwesend, verteilt an runden Tische mit maximal sechs Personen. „Wir haben alle Hygieneauflagen peinlich genau eingehalten, die Lüftung eingeschaltet, Türen geöffnet, alle Daten der Teilnehmer dokumentiert“, sagt Koehler. Selbst beim Gesundheitsamt der Region Hannover habe man im Nachhinein von einer vorbildlichen Umsetzung der Auflagen gesprochen. Eine Sprecherin der Region bestätigt das.

Zwei Tage nach dem Treffen klagte eine der Teilnehmerinnen über Kopf- und Gliederschmerzen. Die Frau ließ sich beim Hausarzt auf Corona testen und begab sich in Quarantäne. Am Montag dieser Woche erhielt sie den positiven Bescheid. Jene fünf Christdemokraten, die mit der mit Corona infizierten Dame an einem Tisch gesessen hatten, befinden sich seit Dienstag in Quarantäne und wurden auf Corona getestet. Drei von ihnen hätten bereits Kenntnis über ihre negativen Testergebnisse, sagt Koehler. Trotzdem müssten auch sie bis zum 6. Oktober in Quarantäne bleiben. Die zwei Servicekräfte, die im Versammlungssaal arbeiteten, seien ebenfalls schon am Dienstag getestet worden – beide mit negativem Ergebnis.

Massentest auf dem Feuerwehrübungsplatz

Am Mittwochabend waren schließlich alle anderen Teilnehmer der CDU-Versammlung dran, sich einem Corona-Test zu unterziehen. Sie kamen auf dem Feuerwehrübungsplatz am Wiesengrund in Ahlten zusammen, wo auch der Bereitschaftsdienst des DRK angerückt war. „Es hat kein Teilnehmer der Versammlung gefehlt“, sagt Koehler, die selbst Ortsbürgermeisterin in Ahlten ist. Mit den Ergebnissen des Tests sei frühestens am Freitag zu rechnen. Die Aktion auf dem Feuerwehrübungsplatz nennt eine Sprecherin der Region eine „Vorsichtsmaßnahme“.

Zu jenen Christdemokraten, die mit der coronainfizierten Frau an einem Tisch gesessen haben gehört auch Michael Wolbers, Sprecher der CDU im Ahltener Ortsrat. Für ihn sowie einen weiteren Tischnachbarn, der ebenfalls im Dorfparlament sitzt, hat die Quarantäne nun nicht nur persönliche Folgen. Beide können an der nächsten Sitzung des Ortsrats am Dienstag, 5. Oktober, nicht teilnehmen. Wolbers lobt indes die schnelle Arbeit des Gesundheitsamts der Region Hannover, von dem selbst in den späten Abendstunden noch telefonische Informationen übermittelt wurden.

Von Achim Gückel