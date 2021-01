Die Nachfrage für Kinder nach Betreuungsplätzen ist nach wie vor groß. Die Stadt plant und baut daher weitere Kitas. So sollen in diesem Frühjahr neue Einrichtungen in Arpke, Sievershausen und Ahlten in Betrieb gehen, nicht alle werden allerdings von der Stadt betrieben. So ist die Gesellschaft Global Education für die neue Kita in Lehrte-Ahlten und für die Kita in Sievershausen zuständig – und kümmert sich damit auch um die Personalgewinnung.

Die Stadt plant aber weitere Kitas, die sie auch selbst betreiben will. So soll in Lehrte-Süd eine Kita mit Familienzentrum entstehen. Die Neubaugebiete auf dem früheren Feierabend-Gelände an der Manskestraße sowie im Nordwesten der Stadt unweit der Tiefen Straße bekommen ebenfalls eine Kita.

Die Stadt beschäftige in ihren kommunalen elf Kindertagsstätten bereits acht Azubis, die berufsbegleitend die Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin oder Erzieherin absolvierten, sagt Stadtsprecher Fabian Nolting. Die bisher überwiegend schulische Ausbildung sei in Niedersachsen so verändert worden, dass die Auszubildenden sofort praktisch in den Kitas einsetzbar seien. „Das ist eine sehr gute Unterstützung“, sagt Nolting.