Lehrte

Können Lehrtes Schüler bald draußen lernen? Nach den Plänen der CDU/Piraten soll die Lehrter Stadtverwaltung prüfen, an welchen Schulstandorten sogenannte grüne Klassenzimmer möglich sind.

Beim Unterricht im Freien muss man nicht lüften – das kann den Alltag während der Corona-Pandemie an Schulen erleichtern, meint CDU-Ratsherr Jörg Posenauer. Gerade im Hinblick auf die Pandemie sei den Schülerinnen und Schülern in den vergangenen Monaten viel zugemutet worden, jetzt müsse darauf geachtet werden, positive Effekte für die Lernmotivation zu schaffen, sagt der Christdemokrat.

Naturnahe Werkstoffe für Sitzplätze im Freien

Die Idee für die grünen Klassenzimmer kam Posenauer, nachdem er einen Zeitungsartikel aus dem süddeutschen Raum gelesen hatte. „Dort gibt es bereits solche grünen Klassenzimmer.“ Diese Konzepte hätten ihn überzeugt, sagt der Ratsherr.

Posenauer zufolge könnten für den Freiluftunterricht in Lehrte Bereiche auf dem Schulhof mit geringen finanziellen Mitteln umgestaltet werden. Naturnahe Werkstoffe sollen dabei zum Einsatz kommen. Mit Hilfe eines mobilen Flipcharts als Tafelersatz werde eine vielfältige Nutzung erreicht, die Unterricht zum Lernerlebnis werden lasse, ist Posenauer überzeugt.

Vorbild Berlin: An einigen Schulen gibt es dort bereits grüne Klassenzimmer. Quelle: Stadt Berlin/Marco Heßdörfer

An der KGS Pattensen soll in diesem Jahr solch ein Klassenzimmer konzipiert werden. An den anderen Schulen der Region Hannover sind die Konzepte für Open-Air-Unterricht noch nicht so stark verbreitet. Die Schulstandorte in ländlichen Gegenden wie in Lehrte und den dazugehörigen Dörfern böten dafür jedoch ideale Voraussetzungen, meint Posenauer. „Zudem werden in Lehrte einige Schulen umgebaut oder erweitert, da könnte man solche Bereiche gleich mit einplanen.“

Der Kommunalpolitiker sieht in den Anlagen auch positive Effekte für die Zukunft. Mit solchen Lernorten könne bei den Schülerinnen und Schülern auch langfristig die Motivation und das Arbeitsklima gestärkt werden. „Das bietet Abwechslung und es macht einfach Spaß, draußen zu lernen“, berichtet Posenauer aus eigener Erfahrung.

Grundschüler lernen in Arpke bereits im Niedrigseilgarten

Für die Lehrter Grundschulen ist Unterricht im Freien nichts Neues. So wird etwa in Arpke oft an der frischen Luft gelernt. „Wir nutzen dafür regelmäßig unseren Innenhof und das weitläufige Schulgelände“, sagt Kathrin Budenz von der Grundschule Arpke. Wegen der Corona-Regeln würden die Schülerinnen und Schüler nun im Musikunterricht zum Singen regelmäßig nach draußen gehen.

Auch Sport werde draußen veranstaltet. Sogar Mathematik unterrichtet Budenz bei schönem Wetter gerne in der Natur. Allerdings werde dabei bislang viel improvisiert. Mal wird der von einer pädagogischen Mitarbeiterin liebevoll gepflegte Innenhof mit seinen Sitzgelegenheiten genutzt. Mal nutzt die Schule den Niedrigseilgarten auf dem waldigen Gelände zum Sitzplatz fürs Lernen. Einen festen Ort mit Sitzmöglichkeiten gebe es bislang dafür aber nicht. Über solch einen Platz – auch mit Tischen – würde sich Budenz sehr freuen: „Wir haben dafür auf unserem weitläufigen Gelände ideale Voraussetzungen“, sagt sie.

Arpkes Schulleiterin Kathrin Budenz nutzt mit ihren Schülerinnen und Schülern bei schönem Wetter auch die Sitzgelegenheiten im Innenhof für Unterricht im Freien. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Doch so viel Platz und Natur haben nicht alle Lehrter Schulstandorte zur Verfügung. Nach dem Antrag der CDU/Piraten-Gruppe soll die Stadtverwaltung daher nun zunächst prüfen, welche Außenbereiche der 13 Lehrter Schulen für Freiluftunterricht geeignet sind und dafür entsprechende Flächen festlegen. Die Vorschläge sollen dann in Abstimmung mit den Schulleitungen umgesetzt werden.

Der Antrag der CDU/Piraten für grüne Klassenzimmer in Lehrte soll in der nächsten Ratssitzung am 9. Juni präsentiert werden. Nach einer Beratung in den Fachausschüssen könnte die Umsetzung frühestens nach der letzten Ratssitzung im Sommer angegangen werden.

Von Patricia Oswald-Kipper