Lehrte

Vor wenigen Tagen hatten die Stadt Lehrte und die Region Hannover vereinbart, in zurzeit leer stehenden Räumen an der Zuckerpassage eine Station für die Impfung gegen das Corona-Virus einzurichten. Die Stadt stellt die Räume, das Gesundheitsamt der Region Personal und Material. Am 6. Dezember soll der Betrieb montags bis freitags jeweils von 10 bis 16 Uhr aufgenommen werden.

Das ist den Vorsitzenden der CDU-Fraktionen in der Region Hannover und im Rat der Stadt, Bernward Schlossarek und Marcel Haak, zu wenig. Die Impfstation sollte täglich – also auch sonnabends und sonntags – von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein, fordert Schlossarek. „Es ist jetzt entscheidend, dass möglichst schnell möglichst viele Menschen geimpft werden“, betont er. Die Erfahrungen in anderen Kommunen hätten gezeigt, dass das Angebot, sich spontan impfen zu lassen, sehr gut angenommen werde, meinen die beiden CDU-Politiker.

Impfstation schnell und unbürokratisch planen

Außerdem sei davon auszugehen, dass eine einzelne Impfstelle für die Stadt zu wenig sei. Deshalb sollte eine zweite Station „unbürokratisch und schnell geplant und umgesetzt werden“, meint Haak. Deren Nutzen würde die Kosten deutlich übersteigen, ist er überzeugt. Bereits bei der Besichtigung der Räume an der Zuckerpassage hatte Bürgermeister Frank Prüße (CDU) die Hoffnung geäußert, dass dort zwei Impfstraßen eingerichtet werden könnten. Das muss aber noch geprüft werden.

Von Thomas Böger