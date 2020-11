Lehrte

Die Lehrter CDU hat jetzt den Wahlkampf zur Kommunalwahl am 12. September 2021 offiziell eröffnet. In einer Mitgliederversammlung unter Corona-Bedingungen nominierten die Christdemokraten einstimmig Bernward Schlossarek als ihren Spitzenkandidaten für den Wahlbereich Lehrte/ Burgdorf/ Uetze. Darüber hinaus stimmte die neue Lehrter Stadtverbandsvorsitzende, Heike Koehler aus Ahlten, die Mitglieder auf ein ehrgeiziges Ziel ein. Man wolle im kommenden Jahr stärkste politische Kraft in Lehrte und der Region Hannover werden.

Auf den Nominierungsplätzen hinter Schlossarek, der aktuell Vorsitzender der CDU-Regionsfraktion ist, platzierten die Christdemokraten den Arpker Ratsherrn und Vorsitzenden der Lehrter Jungen Union, Marcel Haak, sowie die Stadtverbandsvorsitzende Koehler. Auch deren Wahl geschah einstimmig.

Anzeige

Schlossarek ist seit 2006 im Regionsparlament

Schlossarek ist 57 Jahre alt und vertritt die Stadt Lehrte schon seit 2006 in der Regionsversammlung. Er dankte in der Versammlung für den erneuten Vertrauensbeweis. In seiner Bewerbungsrede habe er darauf hingewiesen, dass „es noch viel zu tun gibt für die Stadt Lehrte und für die gesamte Region“, heißt es in einer Mitteilung der CDU. Eines seiner Hauptanliegen sei der Erhalt und die Weiterentwicklung des Klinikums in Lehrte. „Es liegt eine politische Einigung der politischen Kräfte in der Regionsversammlung vor, aber ich werde die Umsetzung der Medizinstrategie weiter kritisch verfolgen“, sagte Schlossarek.

Gerade die Corona-Pandemie zeige, wie wichtig funktionierende Krankenhäuser außerhalb der Großstadt seien. Darüber hinaus sprach Schlossarek davon, dass der „Ausverkauf der Lehrter Interessen“ in der zurückliegenden Wahlperiode beendet worden sei. „Für Lehrte sind der Wertstoffhof und die Berufsschule mahnende Beispiele. Beim Lehrter Krankenhaus ging die Entwicklung in eine ähnliche Richtung“, sagte er. Rot-Grüne Koalitionen auf Regionsebene hätten der Stadt Lehrte indes nur geschadet, erklärte Schlossarek.

Verkehrswende ist besondere Herausforderung

Als besondere Herausforderung für die kommenden Jahre sieht er die Gestaltung der Verkehrswende. „Hier muss die Infrastruktur erheblich verbessert werden. Für Lehrte bedeutet dieses, dass die Park-and-ride-Anlage an den Bahnhöfen ausgebaut werden muss“, sagte er. Gleiches gelte für Fahrradwege und die Bike-and-ride-Anlagen.

Von Achim Gückel