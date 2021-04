Die Christdemokraten in Lehrte ziehen unter der Führung zweier bekannter lokalpolitischer Größen in den Kommunalwahlkampf: Stadtverbandsvorsitzende Heike Koehler aus Ahlten und der aktuelle Chef der Ratsfraktion, Hans-Joachim Deneke-Jöhrens aus der Kernstadt, stehen an den Spitzen der zwei CDU-Kandidatenlisten für die Wahl zum Rat der Stadt. Das haben die Lehrter Parteimitglieder jetzt in einer Versammlung bestimmt. Auf dem weiteren Listenplätzen für die zwei Wahlbereiche (Kernstadt und Ortsteile) stehen allerdings auch einige unbekanntere Namen. Insgesamt setzt die Lehrter CDU auf eine Verjüngung ihrer Mannschaft im Rat.

Die Kür der CDU-Ratskandidaten für die Kommunalwahl am 12. September fand unter strengen Corona-Beschränkungen mit 68 Personen in der Großsporthalle an der Schlesischen Straße statt. Dabei brachten die Christdemokraten auch ihren Slogan für den kommenden Wahlkampf auf den Weg, der als Kampfansage an die derzeitige Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke zu verstehen ist. „Veränderung braucht Mehrheit“, lautet er. Und er stehe für den angestrebten Politikwechsel in der Stadt, heißt es in einer Mitteilung der CDU. Parteichefin Koehler spricht von einem „tollen Team“, dass entschlossen dafür kämpfen werde, „die Mehrheit gegen Rot-Grün-Rot zu erreichen“.

Weichen bei Wirtschaft und Finanzen stellen

Die Lehrter Christdemokraten meinen, dass die Zeit nach Corona insbesondere von Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik geprägt sein werde. Hier die Weichen richtig zu stellen sei von „entscheidender Bedeutung für Wachstum und Arbeitsplätze in Lehrte“. Das habe auch Bürgermeister Frank Prüße (CDU) in seinem Grußwort an die Parteimitglieder betont. „Wir brauchen eine solide Basis, auf der die Investitionen in die Zukunft für Bildung, Kitas und Schulen, neuen Wohnraum und Klima- und Umweltschutz aufgebaut werden können“, wird Koehler in der Mitteilung zitiert.

Lesen Sie auch: Marco Quesse ist neuer Chef der Jungen Union in Lehrte

Dafür habe die CDU Kandidatinnen und Kandidaten auf die Wahllisten gehoben, die „eine überzeugende Mischung aus Erneuerung und Erfahrung, aus Know-how, Kompetenz und Kreativität“ darstellten. Die Christdemokraten bekräftigen zudem ihre Einigkeit. Die Kür habe weniger als zwei Stunden gedauert, es sei nur zu einer einzigen Kampfkandidatur über einen Listenplatz gekommen.

21-Jährige auf vorderem Listenplatz

In der Kernstadt treten auf den vorderen Plätzen Listenplätzen neben Hans-Joachim Deneke-Jöhrens und dem Vorsitzenden des Bauausschusses sowie Ortsverbandsvorsitzenden Jonas Schlossarek, die alle bereits ein Ratsmandat haben, auch die 21-jährigen Studentin Alicia Werner sowie der 30-jährige Stadtverbandsvorsitzende der Jungen Union Marco Quesse an.

Im Wahlbereich der Ortsteile sind die bisherigen Ratsmitgliedern Heike Koehler (Ahlten), Marcel Haak (Arpke), Armin Hapke (Sievershausen), Renée-Michael Friedrich (Hämelerwald) und Martin Schiweck (Aligse) auf aussichtsreichen Plätzen zu finden. Daneben kandidieren auch der 55-jährige CDU-Fraktionsvorsitzende im Ahltener Ortsrat, Michael Wolbers, und die 51-jährige Vorsitzende der Lehrter Frauen Union Karen Elfers (Sievershausen).

Ein Quartett tritt nicht mehr an

Vier alles andere als unbekannte Ratsmitglieder der CDU werden am 12. September nicht mehr antreten: Peter Düe und Martina Seybecke aus der Kernstadt sowie der Ahltener Jörg Posenauer und die Arpkerin Bärbel Ahlers.

Achim Gückel