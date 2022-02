Dem in den vergangenen Jahren häufig diskutierten Mangel an Gewerbeflächen in Lehrte wollen CDU und FDP noch mit einem zweiten Antrag neben jenem zum Gelände an der Schwanenburg begegnen. Sie fordern, einen genauen Blick auf die Flächen im Gewerbegebiet an der Europastraße zu werfen. Dort prägen zwar die großen Hallen der Logistiker Hellmann und DPD das Bild. Es gebe aber auch noch unbebaute Flächen, die man näher ins Auge fassen sollte, meinen CDU und FDP. Diese seien im Flächennutzungsplan bereits für Gewerbe ausgewiesen und könnten an Firmen vermarktet werden – am besten an solche, die aus dem Lehrter Stadtgebiet kommen und erweitern wollen.

Zudem gebe es an der Westtangente noch Bereiche, die keinem besonderen Schutz unterlägen und für die Entwicklung von Gewerbeflächen zur Verfügung stehen könnten. Mit den Eigentümern dieser Flächen soll die Stadtverwaltung nun in Verbindung treten. Wegen der vielen Logistiker an der Europastraße wollen CDU und FDP aber eine weitere großflächige Ansiedlung von Unternehmen dieser Branche ausschließen.