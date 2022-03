Lehrte

Wenn es nach Lehrtes Kommunalpolitikern geht, bekommen Jugendliche in der Stadt bald nicht nur Unterricht in den üblichen Schulfächern, sondern auch in Sachen Wiederbelebung. Das hat die Junge Union (JU), Nachwuchsorganisation der CDU, jetzt vorgeschlagen. Sie erntete von allen Seiten Zustimmung. „Kinder lernen das schnell“, sagt etwa Christiane Nustede, Leiterin der Albert-Schweitzer-Grundschule.

In Deutschland erleiden laut einer Statistik jährlich mehr als 70.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand. „Dabei zählt dann jede Minute“, sagt Marco Quesse, Vorsitzender der JU in Lehrte. Bis ein Rettungsdienst eintreffe vergingen im Schnitt neun Minuten. Bis dahin könne eine Herzdruckmassage lebensrettend sein, sagt Quesse, der ausgebildeter Rettungsassistent ist. Er forderte deshalb bereits vor einiger Zeit, dass die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit Lehrtes weiterführenden Schulen Wiederbelebungsunterricht anbietet – und zwar ab der siebten Klasse mindestens zwei Schulstunden pro Jahr.

Weltgesundheitsorganisation empfiehlt den Unterricht

Denn das Wissen um die einfachen, aber möglicherweise lebensrettenden Handgriffe fehle oft. Noch nicht einmal in der Hälfte aller Fälle führten Laien vor dem Eintreffen von professionellen Rettungskräften Wiederbelebungsversuche durch, berichtet Quesse aus seiner Erfahrung in sechs Jahren Arbeit im Rettungsdienst. Er betont, dass die Weltgesundheitsorganisation bereits 2015 empfohlen habe, Schülerinnen und Schülern ab dem Jugendalter Unterricht in Wiederbelebung zu geben. Die Kultusministerkonferenz habe schon ein Jahr zuvor eine flächendeckende Einführung dieses Unterrichts an den Schulen Deutschlands empfohlen. In Niedersachsen sei dieses Vorhaben aber längst nicht flächendeckend umgesetzt.

„Die Relevanz des Themas ist extrem hoch“, sagte Christdemokrat Jonas Schlossarek in einer Sitzung des Schulausschusses. Eventuell könne der Wiederbelebungsunterricht an Lehrtes Schulen sogar dazu führen, dass dort Mädchen und Jungen auf freiwilliger Basis ein kompletter Erste-Hilfe Kurs angeboten wird.

Grundschule bereitet bereits einen Kurs vor

SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Licht signalisierte im Schulausschuss volle Unterstützung für den Antrag der Jungen Union, ebenso wie Eltern- und Schülervertreter. Nustede bat indes darum, dass die Stadt bei eventuell anfallenden Kosten für den Wiederbelebungsunterricht den Schulen zur Seite stehen müsse. In der Albert-Schweitzer-Grundschule habe man bereits für den Herbst entsprechende Kurse vorgesehen.