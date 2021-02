Lehrte

Viele ältere Menschen im Stadtgebiet wünschen sich mehr Mobilität. Um diesen Bedarf zu erfüllen, soll Lehrte ein Seniorentaxi bekommen. Das fordert jetzt die Gruppe aus CDU und Piraten im Rat. Die Stadtverwaltung soll dafür ein Konzept erarbeiten und einen möglichen Kostenrahmen nennen. Dieser könnte dann noch in den städtischen Haushalt 2021 einfließen, der Mitte Februar verabschiedet werden soll, wünscht sich die Opposition im Rat. Einen entsprechenden förmlichen Antrag werde man dazu einbringen.

Das Prinzip des Seniorentaxis soll sich an jenes anlehnen, das schon seit rund 15 Jahren für das Frauennachttaxi in Lehrte angewendet wird. Taxiunternehmen bieten dabei Frauen in den Abend- und Nachtstunden verbilligte Fahrten an. Eine innerhalb der Kernstadt kostet 5 Euro, in den Ortsteilen 7 Euro. Die Differenz zum regulären Fahrpreis subventioniert die Stadt. Das Angebot gilt für Frauen ab 16 Jahren. Rund 20.000 Euro jährlich sind dafür im Haushalt zuletzt eingeplant gewesen.

Für die Fahrt zum Supermarkt oder Arzt

Während das Frauennachttaxi insbesondere eine gefahrfreie Fahrt während der Nachtstunden gewährleisten soll, liegt die Intension beim Seniorentaxi etwas anders. „Es ist unser Bestreben, diesem Personenkreis die Möglichkeit zu geben, ihre Einkäufe zu erledigen, Ärzte zu besuchen und am öffentlichen Leben teilzunehmen“, sagt Jörg Posenauer, Ratsherr der CDU-Fraktion.

Denn im Alter nehme die Mobilität ab, sagt er. Gleichzeitig gebe es aber Ortsteile im Stadtgebiet, die keine Nahversorgung für den täglichen Bedarf hätten. In anderen Dörfern lägen die Geschäfte am Ortsrand und seien für ältere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen nicht oder nur unter großen Mühen zu Fuß zu erreichen. „Ebenso stellen Arztbesuche die Betroffenen häufig vor große Herausforderungen“, heißt es in einer Mitteilung von CDU und Piraten. „Ein Seniorentaxi stellt eine Alternative dar und führt zu einer deutlichen Steigerung der Lebensqualität. Ebenso wird die Teilnahme am kulturellen Leben der Stadt Lehrte erleichtert“, meint Posenauer.

Weit verbreitet ist das Angebot eines Seniorentaxis noch nicht. Bückeburg betreibt einen solchen öffentlich subventionierten Service für Bürger ab 65 Jahren, aber in den Kommunen der Region Hannover gibt ihn noch nirgends.

