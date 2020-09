Lehrte

Der CDU-Ortsverband der Kernstadt erlebt an seiner Spitze einen Generationswechsel. In der jüngsten Mitgliederversammlung ist der 25-jährige Jonas Schlossarek zum Nachfolger von Wilhelm Busch gewählt worden. Busch hatte nach zwölf Jahren an der Spitze des Ortsverbands bereits im Vorfeld angekündigt, nicht erneut kandidieren zu wollen.

Die Christdemokraten hatten sich zu ihrer Versammlung in den Räumen der Stadtwerke an der Germaniastraße getroffen. Dort konnten sie die coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Laut einer Mitteilung der Partei waren 28 der mehr als 100 Mitglieder erschienen.

Martina Seybecke und Marco Quesse sind Stellvertreter

Schlossarek wurde einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Als Stellvertreter stehen ihm Martina Seybecke und Marco Quesse zur Seite. Schatzmeister bleibt Henning Müller. Neue Schriftführerin ist Alicia Werner. Der Vorstand wird durch die Beisitzer Horst-Günter Gnest, Fiene Kohn, Michael Prill, Elke Riesch und Busch ergänzt.

Schlossarek, der für die CDU auch im Lehrter Stadtrat sitzt, beschrieb als Schwerpunkt für das kommende Jahr insbesondere die Vorbereitung der Kommunalwahl. Dafür sieht der Versicherungskaufmann und Student der Wirtschaftswissenschaft die CDU gut aufgestellt. „Wir sind ein motiviertes Vorstandsteam“, sagt er. Besonders die Öffentlichkeitsarbeit seiner Partei will er weiter verbessern.

Schlossarek setzt bei Kommunalwahl auf Angriff

Busch wurde ein besonderer Dank ausgesprochen. Für die Kommunalwahl verfolgt dieser aber auch ein ganz persönliches Ziel. Der zweite stellvertretende Bürgermeister Lehrtes würde nach eigenem Bekunden gern erster repräsentativer Vertreter von Bürgermeister Frank Prüße werden. Dafür müsste die CDU im kommenden Jahr stärkste Fraktion werden. „Viel zu häufig erleben wir, dass die rot-rot-grüne Ratsmehrheit Bürgermeister Prüße ausbremst. Deshalb werden wir im kommenden Jahr für neue Mehrheiten streiten“, kündigt Schlossarek an und eröffnet damit bereits den Wahlkampf.

Von Achim Gückel