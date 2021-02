Das Naturfreundehaus Grafhorn bei Arpke wird es weiterhin geben – auch wenn Betreiber Christian Helmreich zum Februar bei der Stadt die Stelle des Klimaschutzmanagers angetreten hat. Seine Frau Anette bleibt Pächterin der Natur- und Kulturhistorischen Bildungsstätte (Nakubi) samt Eisenzeithaus und Herberge und wird diese auch wieder öffnen, wenn es die Corona-Vorgaben denn zulassen. Der Betrieb soll jedoch eingeschränkt werden. So wird das Naturfreundehaus dem Trägerverein Naturfreunde Lehrte zwar auch weiterhin als Vereinsheim zur Verfügung stehen. Eine Gastronomie für Radfahrer und Spaziergänger soll es laut Christian Helmreich an den Wochenende aber nicht mehr geben. An den Plänen für eine Sanierung des Altbaus und einen Neubau will der Trägerverein weiterhin festhalten.