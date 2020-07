Lehrte

Als er nach der Kommunalwahl 2011 in den Rat einzog, war er gerade 18 Jahre alt. Damals gehörte Christoph Lokotsch noch den Jusos an und galt schnell als eines der hoffnungsvollen Talente der Sozialdemokraten. Am Mittwochabend ist der 27-jährige Fraktionschef der Linken von der politischen Bühne Lehrtes abgetreten. Im Rat wurde er verabschiedet. Denn Lokotsch lebt und arbeitet seit Kurzem in Göttingen.

Redner aus allen politischen Lagern würdigten die politische Arbeit Lokotschs. Er habe „immer mit Eloquenz und Sinn für das Wichtige und Richtige“ für die Stadt Lehrte gearbeitet, sagte etwa Bürgermeister Frank Prüße ( CDU). Wegen seiner Streitbarkeit sei Lokotsch möglicherweise nicht bei allen Mitgliedern des Rats beliebt gewesen, aber er habe für seine Geradlinigkeit und Prinzipientreue „stets höchsten Respekt verdient“.

Nach Meinung von SPD-Fraktionschefin Maren Thomschke verlässt mit Lokotsch ein „streitbarer Mensch, der sich nicht belabern lässt und auf den man sich immer verlassen konnte“ die Lehrter Politik. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Joachim Deneke-Jöhrens bescheinigte dem 27-Jährigen „als ehrlicher Streiter immer korrekt und geradeaus eine klare Furche gezogen“ zu haben. Und Ronald Schütz (Grüne) attestierte Lokotsch ein „hohes kommunales Verständnis“.

Lokotschs Fraktionskollege Thomas Schwieger betonte indes, dass er nun als Nachfolger in der Führung der Fraktion, die mit SPD und Grünen die Ratsmehrheit bildet, „in ziemlich große Schuhe“ trete. Das rot-grün-rote Ratsbündnis stelle er nicht infrage. Das sei „vielleicht auch mal was für andere Parlamente“, sagte Schwieger.

Christoph Lokotsch hatte 2015 die SPD verlassen und war gemeinsam mit drei weiteren Jusos zu den Linken gewechselt. Als Grund dafür gab er seine tiefe Enttäuschung über die Bundespolitik der SPD an, unter anderem beim damaligen Beschluss zur Vorratsdatenspeicherung. Ein Jahr später zog der damals 22-Jährige als Spitzenkandidat der Linken in den Rat ein. In Göttingen arbeitet der Politikwissenschaftler nun als DGB-Gewerkschaftssekretär mit jugendpolitischen Aufgaben.

