Der Citylauf geht erst am Freitag über die Bühne, Schüler des Lehrter Gymnasiums haben aber schon jetzt eine besondere Belobigung für ihre Leistungen bei einem Laufwettbewerb erhalten. Sie belegten bei ihrer ersten Teilnahme am niedersachsenweiten Laufabzeichen-Wettbewerb der Krankenkasse AOK zweimal den dritten Rang – in der Klasse der Jahrgänge fünf und sechs sowie der Jahrgänge sieben und acht. Insgesamt waren dabei landesweit 187 Schulen mit fast 21.000 Kindern und Jugendlichen an den Start gegangen. Am Dienstagvormittag überreichte Janka Nebel, Schulservicebeauftragte der AOK, je zwei Pokale und Schecks über 150 Euro an die Schüler.

Jürgen Teiwes, der den Lehrter Citylauf einst aus der Taufe hob und jahrelang organisierte, lobte im Namen des Leichtathletikverbandes die Schüler ausdrücklich. Bei dem Laufwettbewerb am Tag vor der Zeugnisvergabe Anfang Juli hatten rund 640 Gymnasiasten aus Lehrte mitgemacht – so viele wie von kaum einer anderen Schule in Niedersachsen. Die Mädchen und Jungen waren aufgefordert, über einen gewissen Zeitraum nonstop zu laufen. 109 Fünft- und Sechstklässler etwa schafften es 60 Minuten am Stück. Über ein kompliziertes Wertungsverfahren landeten dann die jungen Lehrter zweimal auf Rang drei, jeweils hinter der Oberschule Hattorf ( Herzberg) und der Ludgerusschule in Rhede ( Ems).

Jetzt haben die Gymnasiasten schon ein neues Ziel. Beim Citylauf am Freitag wollen sie wieder den Pokal für die am stärksten vertretene weiterführende Schule in Lehrte gewinnen.