Lehrte

Die Lehrter Gleichstellungsbeauftragte Freya Markowis rückt am Mittwoch, 5. Mai, das Thema häusliche Gewalt in den Fokus. Ab 18 Uhr wird die Autorin Cornelia Koepsell bei einer Online-Lesung aus ihrem Roman „Lauf weg, wenn du kannst!“ vorlesen. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Gespräch mit der Autorin. Abgerundet wird die Veranstaltung durch Informationen zu Hilfsangeboten für Betroffene von häuslicher Gewalt und deren Angehörigen. Die Moderation übernimmt Markowis, Grußworte kommen von Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße.

In Koepsells Roman verliebt sich eine junge Frau Hals über Kopf in einen Mann, der sich später als Psychopath und Schläger entpuppt. Er treibt sie in die Kriminalität, sodass sie eine lange Gefängnisstrafe absitzen muss. In der Haft beginnt die Frau zu schreiben. Nach ihrer Entlassung versucht sie, sich eine bürgerliche Existenz aufzubauen. Als es fast gelungen ist, taucht der Mann jedoch wieder auf und will ihr alles zerstören.

Teilnahme ist mit PC oder telefonisch möglich

Koepsell lebt in Augsburg. Ihr Debütroman „Das Buch Emma“ erschien 2013 im Geest-Verlag. Koepsells Texte wurden in Literaturzeitschriften und Anthologien veröffentlicht. Die Autorin hat sich zudem einen Namen als Poetry Slammerin in Augsburg gemacht und mehrere Literaturpreise bekommen, darunter den 3. Preis beim Schwäbischen Literaturpreis 2011.

Wer an der Online-Lesung teilnehmen möchte, kann dies über einen PC oder telefonisch tun. Eine Anmeldung und die Anforderung der Zugangsdaten sind bis Dienstag, 4. Mai, per E-Mail an gleichstellung@lehrte.de oder unter Telefon (05132) 5051031 möglich. Dort können auch Fragen zu technischen Voraussetzungen beantwortet werden.

Von Katja Eggers