Lehrte/Arpke

Die Reihe der schlechten Nachrichten in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie reißt in Lehrte nicht ab. In drei städtischen Kindertagesstätten im Stadtgebiet gibt es jetzt bestätigte Infektionsfälle. Mehrere Gruppen für die Notbetreuung sind daher geschlossen, in Arpke musste die gesamte Kita dicht gemacht werden.

Nach Auskunft der Stadtverwaltung sind außer der Einrichtung in Arpke auch die Kitas am Hohnhorstweg und am Dürerring in der Kernstadt betroffen. Am Hohnhorstweg ist nach einem Infektionsfall eine Kitagruppe bis Dienstag, 2. Februar, geschlossen. Die weiteren fünf Notgruppen in der Einrichtung können aber geöffnet bleiben, teilt Sprecher Fabian Nolting mit. 15 Personen, die mit der positiv getesteten Person Kontakt hatten, hätten sich bereits in häusliche Quarantäne begeben.

Auch Kita am Dürerring ist betroffen

Am Dürerring hat es in einer der vier dort eingerichteten Notgruppen eine positiv auf Corona getestete Person gegeben. In diesem Fall sind bis zur Klärung durch das Gesundheitsamt sechs Kontaktpersonen in Quarantäne. Wie lange die Notgruppe am Dürerring geschlossen bleiben muss, kläre sich in den nächsten Tagen, sagt Nolting.

In der Kita in Arpke gibt es insgesamt 24 Kontaktpersonen in beiden dort betriebenen Notgruppen, sodass die gesamte Einrichtung bis einschließlich Dienstag, 2. Februar, geschlossen bleiben muss. „Die Eltern aller betroffenen Kinder wurden bereits informiert“, betont Nolting.

85 Notgruppen , 727 angemeldete Kinder

In ihren 24 Kitas bietet die Stadt Lehrte insgesamt 85 Notbetreuungsgruppen an. Diese sind mit maximal 13 Kindern belegt. In den Krippengruppen mit Kleinkindern unter drei Jahren dürfen maximal acht Mädchen und Jungen betreut werden. Laut Nolting sind in der Notbetreuung städtischer Einrichtungen derzeit 727 Kinder angemeldet.

Von Schließungen wegen Corona-Fällen waren in den vergangenen Monaten unter anderem schon die Kitas am Saturnring in Ahlten, am Hohnhorstweg und Drosselweg in Lehrte, in Immensen/Arpke sowie die kirchliche Kita der Matthäusgemeinde an der Goethestraße betroffen gewesen.

Inzidenzwert in Lehrte stagniert bei 117,7

Die Anzahl der akut mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Lehrter Gebiet betrug am Mittwochmittag 117. Das sind drei mehr als am Tag zuvor. Nach Angaben der Region Hannover sind damit seit Beginn der Pandemie im März 2020 genau 1052 Einwohner der Stadt von einer Infektion betroffen gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Verhältnis von Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche angibt, betrug am Mittwochmittag für Lehrte 117,7 und blieb damit im Vergleich zu Dienstag unverändert. In den Tagen zuvor war die Inzidenz stetig gefallen.

In den Nachbarstädten Burgdorf und Sehnde liegt der Wert derzeit deutlich höher bei 158,6 beziehungsweise 168,3. Der Durchschnittswert für die gesamte Region Hannover lag am Mittwochmittag bei 133,6.

Von Achim Gückel