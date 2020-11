Lehrte

Die Irritationen um den Corona-Hilfsfonds der Stadt für Lehrter Vereine sind beseitigt. Der mit 50.000 Euro gefüllte Topf wird nun doch vollständig an jene zehn Clubs verteilt, die im Antragsverfahren finanzielle Verluste durch die Corona-Krise aufgezeigt und um Unterstützung gebeten hatten. Darauf haben sich jetzt die Politiker im Sportausschuss geeinigt.

Vor einigen Wochen noch hatte es reichlich Verärgerung und Verwunderung um das Zuschussverfahren gegeben. Von den neun Antragstellern, die pünktlich ihre Unterlagen eingereicht hatten, sollten mehrere ganz aussortiert werden, andere nur einen Bruchteil der beantragten Summen bekommen. Rund 10.000 Euro sollten insgesamt fließen.

Lehrter SV sollte nur 78,63 Euro kriegen

Die Stadtverwaltung hatte bei ihren Berechnungen unter anderem mehrere Anträge als nicht förderungswürdig eingestuft und Hallengebühren, die in diesem Jahr von der Stadt nicht erhoben werden, von den Summen in den Anträgen abgezogen. Die vom Lehrter SV beantragte Summe von 34.300 Euro etwa war auf 78,63 Euro zusammengestrichen worden.

Schon im September hatten sich Vertreter mehrerer Vereine in einer Sitzung des Sportausschusses geäußert. Sie nannten das Antragsverfahren „zeitaufwendig, kompliziert und bürokratisch“. Mancher Vereinsverantwortliche habe den Antrag sogar vermutlich „nur angesehen und dann gleich wieder zugeklappt“, sagte Bernhard Hebbelmann, Vorsitzender der TSG Ahlten. Auch die Kommunalpolitiker zeigten sich wenig amüsiert. Der Tenor: Das Geld im Hilfsfonds sei dazu da, es auch auszugeben.

Das Geld wird komplett ausgegeben

So kommt es jetzt auch. In den vergangenen Wochen hatte die Stadtverwaltung mehrere Varianten erarbeitet, wie das Geld an die mittlerweile zehn Antrag stellenden Vereine verteilt werden könnte. Eine Gegenrechnung der nicht aufgelaufenen Hallengebühren fand darin nicht mehr statt. Die Politiker entschieden sich nun für die am weitesten gehende Variante: Jeder Antrag ist förderungsfähig, alle zehn Vereine bekommen Geld.

Weil auf diese Weise eine Fördersumme von rund 72.300 Euro zusammenkommen würde, der Hilfsfonds aber nur 50.000 Euro beinhaltet, kann jeder Club nur einen Anteil von rund 67 Prozent der von ihm gewünschten Summe kassieren.

Einen Vorbehalt gibt es lediglich für eine Summe von rund 14.000 Euro, die der Lehrter SV für Verluste bei der Nachmittagsbetreuung an Schulen geltend gemacht hatte. Wenn dieses Geld vom Land gedeckt werde, könne man die Summe anteilig auf die anderen Antragsteller verteilen, hieß es.

Corona-Sportfonds in Lehrte: Diese Summen bekommen die Vereine Lehrtes Vereine bekommen finanzielle Hilfe bei der Überwindung von Corona-Folgen. Nun werden alle Antragsteller mit rund 67 Prozent ihrer gewünschten Summe berücksichtigt. Schlechter als bei der ersten Berechnung der Stadtverwaltung im September kommt keiner der Vereine weg. Die Zuwendungen im Überblick: Der Gesangsverein Doppelherz hatte 1000 Euro beantragt, die Verwaltung hatte den Antrag ursprünglich abgelehnt. Nun sollen 672,72 Euro fließen. Der SV Yurdumspor Lehrte hatte 524,21 Euro beantragt, die Verwaltung hatte den Antrag ursprünglich abgelehnt. Nun sollen 352,64 Euro fließen. Das Haus der Vereine Sievershausen hatte 1250 Euro beantragt, die Verwaltung hatte den Antrag ursprünglich abgelehnt. Nun sollen 840,89 Euro fließen. Die TSG Ahlten hatte 11.283,38 Euro beantragt, die Verwaltung hatte den Antrag ursprünglich abgelehnt. Nun sollen 7590,50 Euro fließen. Das DRK Lehrte hatte 8920 Euro beantragt und soll 6000,62 Euro bekommen. Der Lehrter SV hatte 34.308,38 Euro beantragt und soll 23.079,76 Euro bekommen. Die Ahltener Musikanten hatten 4800 Euro beantragt und sollen 3229,03 Euro bekommen. Der Verein Pferdehilfe Hufeisen hatte 8650,68 Euro beantragt und soll 5819,44 Euro bekommen. Der Tanzkreis Lehrte hatte 1424 Euro beantragt und soll 957,95 Euro bekommen.

Jetzt soll der zweite Sport-Hilfsfonds kommen

Nun soll es sogar zu einer Neuauflage des Hilfsfonds für finanziell leidende Vereine kommen. Timo Bönig ( SPD) sagte im Ausschuss, die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke denke über einen entsprechenden Antrag nach.

Martin Schieweck, Sprecher der CDU, wurde konkreter. Die CDU wolle einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag in die Ratssitzung am 11. November einbringen. Der neue Fonds solle erneut 50.000 Euro umfassen und sich auf den Förderungszeitraum vom Juli bis Dezember beziehen. Anträge aus den Vereinen sollen bis zum 15. Januar möglich sein. Und schließlich müsse das Verfahren unkomplizierter werden. Man müsse die Formulare so gestalten, dass sie ohne viel Aufwand ausgefüllt werden können, heißt es in einer schriftlichen Erläuterung des CDU-Antrags.

Von Achim Gückel