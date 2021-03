Aligse

Wieder ist eine Alteneinrichtung im Lehrter Stadtgebiet zum Corona-Hotspot geworden. Nach Informationen der Region Hannover vom Donnerstagmittag sind im Seniorenzentrum Sonnenhof in Aligse elf Bewohnerinnen und Bewohner sowie sechs Angestellte positiv auf das Virus getestet worden. Dabei hatte ein Impfteam der Johanniter bereits am 5. Februar im Sonnenhof die erste Impfung gegen das Virus verabreicht.

Der Sonnenhof, der zur 2015 gegründeten Unternehmensgruppe Doreafamilie gehört, ist in mehrere Abteilungen aufgeteilt. Die Corona-Ausbrüche hat es in einem separaten Haus gegeben, in dem an Demenz erkrankte Menschen untergebracht sind. Die Testergebnisse lagen am Mittwochabend vor. Das teilte am Donnerstagnachmittag der Pressesprecher der Dorea-Gruppe, Steffen Ritter, mit. Zwei Bewohner habe man in ein Krankenhaus bringen müssen.

Laut Ritter ist derzeit noch unklar, ob die Zweitimpfung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie des Personals wie geplant in der kommenden Woche stattfinden kann. Darüber sollen nun Gespräche mit dem Gesundheitsamt Aufschluss geben. Wegen des Corona-Ausbruchs gelten ein verschärftes Hygienekonzept sowie Besuchsverbote im Sonnenhof. Zu Doreafamilie gehören bundesweit 77 Alten- und Pflegeheime sowie zehn ambulante Pflegedienste.

Bestmöglicher Schutz erst nach zweiter Impfung

Dass es in einer Senioreneinrichtung auch nach der ersten Impfung gegen Covid-19 einen derart massiven Ausbruch des Coronavirus gibt, ist nicht auszuschließen. Den bestmöglichen Impfschutz gibt es erst nach der zweiten Impfung. Laut Doreafamilie-Sprecher Ritter weisen jedoch viele der nach der ersten Impfung positiv auf das Coronavirus Getesteten keine Krankheitssymptome auf.

Der Sonnenhof in Aligse ist nicht die erste Senioreneinrichtung im Lehrter Stadtgebiet, die mit einem massiven Corona-Ausbruch zu kämpfen hat. In dem von der Arbeiterwohlfahrt betriebenen Gloria-Park an der Ahltener Straße hatten sich im November mehr als 30 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 17 Mitarbeiter infiziert. Es gab zwölf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Das Seniorenzentrum Wiesengrund in Ahlten war im Januar ein Corona-Hotspot. Dort wurden 28 der 105 Seniorinnen und Senioren sowie zwölf von rund 80 Angestellten positiv getestet. Es gab vier Todesfälle, die mit Covid-19 in Zusammenhang standen.

Inzidenzwert schnellt auf 186,6 hoch

Die aktuelle Corona-Welle im Sonnenhof wirkt sich auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz in Lehrte aus. Der Wert schnellte am Donnerstag nach Angaben der Region Hannover auf 186,6 hoch, nachdem er am Mittwoch noch bei 128,8 gelegen hatte. Damit verzeichnete Lehrte einmal mehr die mit Abstand höchste Inzidenz unter allen Kommunen in der Region Hannover. Die zweit- und dritthöchste haben aktuell Springe (140,2) und Laatzen (138). Der Durchschnitt in der gesamten Region betrug am Donnerstag 104,9, der für ganz Niedersachsen 65.

Die Anzahl der Infizierten stieg in Lehrte binnen Tagesfrist um 37 Personen auf 154 am Donnerstagmittag an. Laut Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, ist der rapide Anstieg nicht allein auf das Geschehen im Sonnenhof zurückzuführen. Es habe regionsweit am Mittwoch Verzögerungen bei der Meldung der Infizierten gegeben. Daher hätten die Werte an diesem Tag in der Region Hannover allgemein niedriger gelegen und seien am Donnerstag dann ungewöhnlich stark in die Höhe gegangen.

Von Achim Gückel