Lehrte

Seit zwei Monaten gibt es die Corona-Impfstation an der Zuckerpassage in Lehrte. Auch dort ist die Zeit der langen Schlangen vor dem Eingang mittlerweile vorbei. Um der vielerorts ins Stocken geratenen Impfkampagne neuen Schwung zu verleihen, gibt es immer wieder neue Angebot.

Terminvereinbarungen sind nicht notwendig

An der Zuckerpassage etwa wird jetzt auch erstmals in den Abendstunden geimpft – und zwar am Montag, 7. Februar, und Dienstag, 8. Februar, jeweils von 17.30 bis 21 Uhr. Das Angebot richtet sich insbesondere an Berufstätige. Zudem ist die Station wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. Terminvereinbarungen sind nicht notwendig.

Auch das Deutsche Rote Kreuz in Lehrte bietet in seiner Station an der Bahnhofstraße in den Räumen des früheren Restaurants Classico noch ein weiteres Mal Corona-Impfungen am Abend an: am Dienstag, 8. Februar, von 18 bis 22 Uhr.

Von Achim Gückel