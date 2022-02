Lehrte

Die Nachfrage nach Impfterminen hat deutlich nachgelassen. Doch in der von der Region Hannover und der Stadt Lehrte betriebenen Impfstation an der Zuckerpassage gibt es weiterhin nahezu täglich die Möglichkeit, sich den schützenden Piks setzen zu lassen. Am Sonntag, 3. März, gibt es dort auch wieder eine spezielle Aktion für Kinder. Sie dauert von 10 bis 17 Uhr.

Die von den Maltesern betriebene Impfstation in den früheren Zeitungsräumen gegenüber der Alten Schlosserei öffnet ihre Pforten weiterhin montags bis freitags jeweils von 10 bis 16 Uhr sowie auch am Sonntag, 27. Februar, von 10 bis 17 Uhr. Außerdem bietet sie die Schutzimpfungen auch am Dienstag, 1. März, und Mittwoch, 2. März, von 17 bis 22 Uhr an. Das Angebot richtet sich insbesondere an Berufstätige.

Darüber hinaus sind auch bei einer ganzen Reihe von Hausärzten in Lehrte Impfungen möglich. Eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Praxisgemeinschaft Nieschlag, Sörensen und Heidrich, Bahnhofstraße 17

Praxis Ahmet Gülle, Bahnhofstraße 19

Praxisteam Stomps & Martens, Burgdorfer Straße 19/21

Praxisgemeinschaft Skorek und Grin, Iltener Straße 11

Praxis Sabine Pierow, Manskestraße 22

Praxis Rosengarten und Steinke, Bahnhofstraße 8

Praxis Martin und Ellwein, Grünstraße 15b

Praxis Kleinen, Iltener Straße 49

Praxis Langkopf und Stengel, Burgdorfer Straße 11

Von Achim Gückel