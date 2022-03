Lehrte

Die Impfkampagne gegen die Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus geht auch in der Station an der Zuckerpassage weiter. In den früheren Zeitungsräumen gegenüber der Alten Schlosserei wird nun auch das neue Vakzin der amerikanischen Firma Novavax verimpft – und zwar am Mittwoch, 16. März.

Lesen Sie auch: Wer jetzt noch in die Impfzentren kommt

Grundsätzlich ist das von den Maltesern betreute und von der Stadt Lehrte sowie der Region Hannover betriebene Impfzentrum weiterhin montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Hinzu kommen Abendangebote, die sich insbesondere an Berufstätige richten, am Montag und Dienstag, 14. und 15. März, von 17 bis 22 Uhr. Auch viele Hausärzte in Lehrte und den Ortsteilen verabreichen weiterhin Corona-Schutzimpfungen.