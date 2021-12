Lehrte

Zum Auftakt am vergangenen Montag standen rund 150 Menschen vor dem Eingang Schlange, seither ist der Andrang auf das Lehrter Corona-Impfzentrum an der Zuckerpassage nur unwesentlich abgeebbt. An den ersten vier Öffnungstagen holten sich dort nach Auskunft der Stadtverwaltung exakt 762 Menschen ihre Immunisierung gegen das Coronavirus ab. Allein am Montag waren es deutlich mehr als 200.

70 Prozent der Besucherinnen und Besucher in den früheren Zeitungsräumen gegenüber der Alten Schlosserei seien zum Boostern, also zur Drittimpfung gekommen, sagt Sprecher Fabian Nolting. Seit Donnerstag stelle man aber einen verstärkten Trend zu Erstimpfungen fest. Die maximale Tageskapazität des Impfzentrums beträgt 250 bis 300 Menschen pro Tag. Geimpft wird in zwei sogenannten Straßen parallel.

Das Impfzentrum an der Zuckerpassage ist am Sonnabend und Sonntag nicht geöffnet. Montags bis freitags bietet es seine Dienste jeweils von 10 bis 16 Uhr an. Träger ist die Stadt Lehrte in Kooperation mit der Region Hannover. Betrieben wird die Impfstation von den Maltesern.

Von Achim Gückel