Lehrte

Peter Schwittek ist ganz vorn. Schon um 8.30 Uhr am Montagmorgen hat sich der Lehrter vor den früheren Zeitungsräumen an der Zuckerpassage platziert. Anderthalb Stunden lang harrt er gemeinsam mit seiner Frau dort vor verschlossener Tür aus, während hinter ihm die Reihe der Menschen länger und länger wird. Um kurz vor 10 Uhr beginnt schließlich die erste und bislang einzige Corona-Impfstation der Stadt mit der Arbeit, und Schwittek darf eintreten. Mehr als 150 Menschen stehen zu diesem Zeitpunkt bereits an, um sich die Impfung abzuholen.

Der Andrang der Lehrterinnen und Lehrter ebbt an diesem ersten Tag des neuen Impfangebots kaum ab. Auch am Nachmittag dauert es noch gut eine Stunde, um vom Ende der Schlange ganz nach vorn zu kommen. Stich um Stich setzt das Team des Malteser-Hilfsdienstes in entblößte Oberarme. Die meisten Menschen warten geduldig, bis sie an der Reihe sind.

Zwei Impfstraßen, bis zu 300 Impfungen täglich

Vor knapp anderthalb Wochen erst hatte die Lehrter Stadtverwaltung angekündigt, dass sie in Kooperation mit der Region Hannover an der Zuckerpassage ein Corona-Impfzentrum einrichten wird. Die Genehmigung der Region kam zügig, die Malteser stellten ihr Team zusammen. Jetzt werden in den Räumen direkt gegenüber der Alten Schlosserei in zwei Impfstraßen statt wie ursprünglich angekündigt nur in einer im Akkord die Piks verpasst.

Minuten vor der Eröffnung des Impfzentrums im Herzen Lehrtes erledigen die Helferinnen und Helfer der Malteser die letzten Handgriffe zur Vorbereitung. Quelle: Achim Gückel

250 bis 300 Menschen können täglich, bei sechs Stunden Öffnungszeit, an der Zuckerpassage geimpft werden, sagt der MHH-Neurologe Wolfgang Eisert, einer der in dem Impfzentrum beschäftigten Ärzte. Geimpft werde mit den Präparaten von Moderna und Biontech. Pro Gast rechne man zweieinhalb bis drei Minuten.

Trotzdem müssen die Lehrterinnen und Lehrter zum Auftakt der Impfaktion viel Geduld mitbringen. Die Schlange der Menschen, die bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt warten, reicht mitunter vom Eingang des Impfzentrums, am August-Bödecker-Platz entlang und hinunter bis zur Berliner Allee.

Zum Auftakt ist Geduld gefragt

Zur Eröffnung ist reichlich politische Prominenz aus Lehrte gekommen. Bürgermeister Frank Prüße appelliert in einer kurzen Begrüßungsrede an die Wartenden, sie mögen doch bitte weitersagen, dass man sich an der Zuckerpassage nun gegen das Coronavirus impfen lassen könne. „Und bleiben Sie gesund“, ruft er den Menschen vor dem Impfzentrum entgegen. Petra Wegener, Vorsitzende des Lehrter Sozialausschusses, zeigt sich indes erleichtert: „Ich freue mich, dass dies Einrichtung nun eröffnet.“ Das erspare den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt weite Wege.

"Bleiben Sie gesund": Bürgermeister Frank Prüße (rechts) begrüßt die Wartenden vor dem neuen Impfzentrum an der Zuckerpassage. Quelle: Achim Gückel

Peter Schwittek, der Mann ganz vorn in der Warteschlange sieht das ebenso. Er nennt das Impfangebot im Zuckerzentrum „super“ und „ganz hervorragend“. Da müsse man Lehrte nicht verlassen, um sich die Immunisierung abzuholen.

Die Mittagspause fällt für das Impfteam aus

Für Irritation sorgt indes eine zwischenzeitliche Ansage der Region Hannover, ihre Impfzentren, auch jenes in Lehrte, müssten grundsätzlich von 12 bis 13 Uhr eine Mittagspause einlegen. Was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Verschnaufpause sein soll, wäre für viele Wartende aber eine Stunde mehr Aufenthalt in der Kälte. „Wir machen hier keine Mittagspause, wir ziehen durch und essen nebenbei etwas“, sagt indes Arzt Wolfgang Eisert.

Booster-Drängler: Ein paar Dutzend Leute müssen wieder gehen Mehrere Dutzend Leute haben am Montag zwar geduldig vor dem Impfzentrum angestanden, sind dann aber ohne Piks wieder weggeschickt worden. Denn die gewünschte Booster-Impfung zur Auffrischung des Corona-Schutzes stand ihnen noch nicht zu. Einige hätten sogar erst vor wenigen Wochen ihre Zweitimpfung erhalten, sagt Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung. Der Booster sei in diesem Fall nicht gerechtfertigt und auch noch nicht wirkungsvoll. Im Lehrter Impfzentrum werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen verabreicht. Letztere sollen aber frühestens fünf Monate nach der Zweitimpfung erfolgen. Über das gültige Datum gibt täglich ein Aushang am Impfzentrum Auskunft.

Das Impfzentrum an der Zuckerpassage hat montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Erweiterung dieser Zeiten ist zwar der Wunsch der Stadtverwaltung. Doch dafür müsse sich erst einmal ein Arzt finden, der noch genug Zeit für solch einen Service habe, meint Bürgermeister Frank Prüße: „Und das gestaltet sich schwierig.“

Aufforderung: Formulare vorher ausfüllen

Die Mitarbeitenden im Impfzentrum bitten indes darum, die notwendigen Einverständniserklärungen möglichst schon ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen. Dann laufe der Betrieb reibungsloser. Die Formulare finden sich unter anderem auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts sowie mit weiteren Informationen auf der Homepage der Stadt Lehrte.

Von Achim Gückel