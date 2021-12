Ab Montag, 6. Dezember, hat auch Lehrte ein Corona-Impfzentrum. Die notwendigen Vorarbeiten in einem Ladenlokal an der Zuckerpassage haben am Mittwoch begonnen. Unterdessen planen das DRK und der Fußballverein SV 06 wie Wiedereröffnung ihrer Schnelltestzentren.