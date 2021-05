Lehrte

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also der Wert der Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner, ist in Lehrte deutlich zurückgegangen. Am vergangenen Freitag lag sie noch bei einem Wert von 108,8, mit Stand Dienstag, 12 Uhr, ist sie auf 71,1 gesunken, wie die Region Hannover mitteilt. Derzeit sind 98 Lehrter infiziert, fünf weniger als am Montag. Seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr sind es 2065. Einen Hotspot in der Region Hannover stellte Lehrte noch am 19. April mit einer Inzidenz von 202 dar. Damals gab es einen Corona-Ausbruch im Seniorenheim Rosemarie-Nieschlag-Haus.

Nach Angaben der Region Hannover sind in der Stadt bislang 41 Menschen an oder in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 108,8.

Von Oliver Kühn