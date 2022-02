Sievershausen

Auf Vorfreude folgt nun bei den Mitgliedern der SOS Karnevalsgesellschaft aus Sievershausen pure Enttäuschung. Denn der Elferrat hat sich angesichts der stark ansteigenden Anzahl von Corona-Infektionen nun entschieden, die 64. Kampagne abzusagen. Davon betroffen sind alle drei Prunksitzungen im Februar – die erste von ihnen war für den 12. Februar geplant – und auch die Rosenmontagsparty.

Wie nahe Freude und Enttäuschung beieinander liegen, mussten die Karnevalisten aus der Lehrter Karnevalshochburg nun bereits zum zweiten Male erleben. Im November 2021 waren sie mit der Proklamation der Prinzenpaare voller Zuversicht in die Kampagne unter dem Motto „Das Leben ist zurück – zum Glück!“ gestartet, doch nun lasse die Lage aus Sicht der Verantwortlichen keine andere Entscheidung zu. „Die Gesundheit unserer aktiven Mitglieder und die unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger ist uns sehr wichtig, da müssen Spaß und Geselligkeit in diesen außergewöhnlichen Zeiten zurückstehen“, sagt Präsidentin Meike Brünker: „Insofern blieb uns keine andere Wahl, als alle öffentlichen Veranstaltungen der Karnevalskampagne im Februar 2022 abzusagen.“

SOS plant nun einen Sommerkarneval

Und so habe seine Dollität Prinz Covid-19 die Regentschaft wieder ungefragt übernommen und die proklamierten Prinzenpaare ins Exil verbannt, scherzen die Karnevalisten in einer Mitteilung. Und Prinz Matze I. „Überbringer des verhängnisvollen Schwarten“ und seine Lieblichkeit Prinzessin Elli II. (Matthias Meyer und Elisabeth Mullet-Meyer) sowie das Kinderprinzenpaar Enno I. und seine Lieblichkeit, Kinderprinzessin Lina II. (Enno Heuer und Lina Chlupka) haben das Nachsehen – zumindest vorerst.

Denn um den einzelnen Korporationen, wie den Funkenmariechen, dem SOS Chor und den Prinzengarden, die Möglichkeit zu geben, die Früchte intensiven Übens doch noch präsentieren zu können, will der Elferrat nun eine Karnevalsveranstaltung im kommenden Sommer organisieren. Der Termin und weitere Details für den Sommerkarneval sollen rechtzeitig auf der Homepage der SOS Karnevalsgesellschaft Sievershausen bekanntgegeben werden.

Die bereits gekauften Karten für die nun abgesagten Veranstaltungen werden am Rosenmontag, 28. Februar, von 18 bis 19 Uhr in den Festsälen Fricke erstattet. Und damit die Enttäuschung bei den Karnevalsfans nicht gar so groß ist, stellt die Karnevalsgesellschaft SOS das Jubiläumsprogramm der 50. Kampagne zur geplanten ersten Prunksitzung am 12. Februar auf seiner Homepage sos-karneval.de online.

Von Sandra Köhler