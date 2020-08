Lehrte

In Lehrtes Kitas kehrt am Montag, 24. August, wieder ein Stück Normalität ein. Dann endet die sommerliche Schließzeit der Einrichtungen, und trotz steigender Corona-Infektionszahlen beginnt wieder der Regelbetrieb. Doch so ganz normal wird es in den Kitas noch nicht zugehen. Denn das Niedersächsische Kultusministerium hat den Einrichtungen einen neuen Leitfaden und Hygieneplan als Empfehlung an die Hand gegeben. Darin gibt es nicht nur Hinweise für den Regelbetrieb (Szenario A), sondern auch für einen eingeschränkten Betrieb (Szenario B) und die mögliche vollständige Schließung der Einrichtungen (Szenario C), falls sich die Infektionssituation weiterhin stark verschlechtern sollte.

Stadt ermöglicht einen fließenden Übergang

Geschlossen waren die städtischen Kitas seit dem 3. August. Jetzt wird es zunächst einen eingeschränkten Betrieb geben, der von Montag bist Freitag, 24. bis 28. August, dauert. „Damit haben wir den Kitas und den Eltern Planungssicherheit gegeben – wie der Kita-Betrieb ab dem 31. August weitergeht, entscheiden wir dann unter Berücksichtigung der aktuellen Infektionssituation“, erläutert Stadtsprecherin Lilian Appel.

Kita-Leiterin Heike Borges-Duschek erklärt Corona-Regeln auch gern mithilfe von Handpuppe Ilselotte Keksberg. Quelle: Katja Eggers

In der evangelischen Matthäus-Kita etwa haben sich Leiterin Heike Borges-Duschek und ihre 25 Mitarbeiter intensiv auf den Regelbetrieb vorbereitet. „Wir kehren in die halboffene Arbeit zurück“, sagt Borges-Duschek. Die Kinder werden phasenweise sowohl in ihren festen Bezugsgruppen als auch im offenen Spielbereich betreut. „Die Gruppen dürfen wieder durchmischt werden, und darauf freuen wir uns“, betont die Kita-Leiterin. Im eingeschränkten Regelbetrieb mussten die sechs Gruppen indes streng voneinander getrennt werden.

Alle Kinder dürfen sich wieder begegnen

Nach der Sommerpause geht es mit fünf Gruppen und rund 80 Kindern weiter. Diese haben dann mehr Platz zum Spielen und dürfen sich wieder begegnen. Das große Außengelände kann wieder uneingeschränkt von allen Jungen und Mädchen genutzt werden, ohne dass eine räumliche Aufteilung oder zeitliche Trennung der Gruppen notwendig ist.

Unter der Notbetreuung hätten viele Kinder sehr gelitten, meint Borges-Duschek. In der Kita hätten sich rührende Szenen abgespielt. „Als die zukünftigen Schulkinder aus verschiedenen Gruppen wieder gleichzeitig in die Kita durften, sind sie sich glücklich um den Hals gefallen, das war sehr emotional.“

Eine Ausstellung dokumentiert, wie die Kita bisher durch die Corona-Zeit gekommen ist. Quelle: Katja Eggers

Borges-Duschek : „Es gibt keine Verbote, nur Empfehlungen“

Borges-Duschek betont, dass man in ihrer Kita, aber auch im neuen Regelbetrieb weiterhin auf Hygiene- und Abstandsregeln achten werde. So sollen die Erwachsenen untereinander den 1,50-Meter-Abstand einhalten. Gesungen wird möglichst im Freien. Überhaupt sollen die Kinder viel an der frischen Luft sein. Von außen sollen möglichst wenige Personen in die Kita hereingelassen werden. Die Kita orientiert sich mit den Maßnahmen an den Richtlinien des Ministeriums. „Das sind alles Kann-Bestimmungen, es gibt keine Verbote, sondern Empfehlungen“, betont Borges-Duschek.

Eine Ausstellung dokumentiert, wie die Kita bisher durch die Corona-Zeit gekommen ist. Quelle: Katja Eggers

Mit den neuen Richtlinien sind auch die Vorgaben für Mitarbeiter aus Corona-Risikogruppen nicht mehr relevant. In der Matthäus-Kita hatten vier Mitarbeiter vorübergehend außerhalb der Einrichtung gearbeitet und unter anderem im Homeoffice gewirkt sowie Arbeiten auf dem Freigelände übernommen.

Das sind die Zahlen zum neuen Kita-Jahr In der Stadt Lehrte gibt es aktuell elf städtische Kindertagesstätten mit 977 Kindergarten- und 90 Krippenplätzen. In freier Trägerschaft werden zwölf Kindertagesstätten mit 387 Kindergarten- und 237 Krippenplätzen betrieben. Momentan sind etwa 42 Kindertagespflegepersonen aktiv, sie können 129 Kindertagespflegeplätze anbieten. Die Stadt Lehrte hat in der Kernstadt und den Ortsteilen 1364 Kindergartenplätze, 327 Krippenplätze und 129 Kindertagespflegeplätze. Es liegen insgesamt 1463 Anmeldungen für Kindergarten- und 517 Anmeldungen für Krippen- oder Kindertagespflegeplätze vor. Stadtsprecherin Lilian Appel betont, dass sich sämtliche Angaben auf den Stand vom 1. August 2020 beziehen. Um allen angemeldeten Kindern zu diesem Datum einen Betreuungsplatz anbieten zu können, fehlen 99 Kindergarten- und 61 Krippen- oder Kindertagespflegeplätze. „Im Laufe des Kita-Jahres 2020/2021 werden weitere Plätze zur Verfügung stehen, wenn neue Kindertagesstätten im Lehrter Stadtbereich ihren Betrieb aufnehmen und es weitere Interimslösungen gibt“, sagt Appel. Kita-Neubauten enstehen in Arpke, Ahlten und Sievershausen.

Kita hat jetzt Hygienepläne für alle Szenarien

Wenn die Kita in den Normalbetrieb zurückkehrt, muss aber auch vieles wieder umorganisiert werden. Ab September wird es beispielsweise wieder Räume geben, die sich einem einzigen Bildungsbereich widmen. Im eingeschränkten Betrieb hatte jede Gruppe ihren eigenen Raum mit Bereichen für Themen wie Kreativität, Bewegung und Konstruktion gehabt. Weil die Kinder in der Kita jetzt auch wieder von ihren Eltern umgezogen werden dürfen, muss zudem die Garderobe entsprechend abgesperrt werden, um dort zu viele Begegnungen zu vermeiden. Die Eltern müssen Masken tragen.

Damit sich in der Garderobe der Kita nicht zu viele Eltern begegnen, muss dort künftig entsprechend abgesperrt werden. Quelle: Katja Eggers

Borges-Duschek sieht den Veränderungen gelassen entgegen. „Es gibt viel zu organisieren, aber wir sind auch beruhigt, denn mittlerweile haben wir alle drei Szenarien bereits durchlaufen und für alle Stufen Hygienepläne“, sagt die Kita-Leiterin. Zudem gebe es sehr gute Unterstützung durch den Kirchenkreis Burgdorf, den Träger der evangelischen Kita.

