Lehrte hat jetzt drei Corona-Schnelltestzentren. Auf dem Parkplatz des Discounters Lidl bietet jetzt das Unternehmen Ecocare seine Dienste an. Weitere Testzentren betreiben der SV 06 in seinem Vereinsheim an der Mielestraße sowie die Stadt und das örtliche DRK in der Sporthalle an der Friedrichstraße.