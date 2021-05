Das Corona-Schnelltestzentrum in der Sporthalle an der Friedrichstraße bietet nur noch bis zum 12. Juni seine Dienste an. Dann wird es schließen, weil die Albert-Schweitzer-Grundschule die Halle dringend für ihren Unterricht braucht. Bislang sind in dem vom DRK betriebenen Zentrum rund 3300 Test gemacht worden.