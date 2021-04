Lehrte

Jetzt bekommt auch Lehrte sein großes Corona-Schnelltestzentrum. Ab Mittwoch, 21. April, sind in der Sporthalle an der Friedrichstraße an fünf Tagen in der Woche kostenlose Testungen für bis zu 250 Menschen täglich möglich. Betreiber des Zentrums ist die Stadt Lehrte, für den Betrieb sorgt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Lehrte. Dessen Vorsitzender, Achim Rüter, hat mit seinem Team in den vergangenen drei Wochen an den personellen und logistischen Voraussetzungen für das Zentrum gearbeitet. Seit Donnerstag liegt auch die Genehmigung vom Gesundheitsamt für die Testungen im großen Stil vor.

Am Freitag und Sonnabend sind noch die Helfer damit beschäftigt, das Schnelltestzentrum in der Sporthalle einzurichten. Zudem bekommen sie Schulungen. Am Montag, 19. April soll der Betrieb mit einem Probelauf beginnen. Dann werden erst einmal nur die rund 50 ehrenamtlichen Mitarbeiter getestet. Ab Mittwoch, 21. April, wird die Einrichtung allen Lehrterinnen und Lehrtern offen stehen, betont Rüter.

Das sind die Öffnungszeiten

Das Schnelltestzentrum soll dann immer montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 19 Uhr, freitags von 15 bis 19.30 Uhr und sonnabends von 10 bis 15 Uhr seine Dienste anbieten. Laut Rüter sind diese Zeiten aber nicht in Stein gemeißelt. Man werde sehen, wie groß das Interesse ist und zu welchen Zeiten der größte Andrang herrscht. Bedarfsgerechte Änderungen der Öffnungszeiten seien daher noch möglich.

Im Schnelltestzentrum in der Sporthalle sollen drei Teams parallel zueinander arbeiten können. Jedes hat laut Rüter eine Kapazität von 20 Tests pro Stunde. Die Besucher bekommen noch in der Sporthalle das Ergebnis mitgeteilt. Sollte es positiv sein, müssen die betreffenden Besucher umgehend einen PCR-Test bei einem Arzt machen lassen.

Keine Voranmeldung, Test ist kostenlos

Eine Voranmeldung zum kostenlosen Test ist nicht nötig. Rüter denkt jedoch schon über ein Onlineverfahren zur Anmeldung nach. „Aber erst einmal wollen wir mit der Arbeit starten“, sagt der DRK-Chef. Dass am Montag zunächst nur die Mitarbeiter getestet werden, solle dafür sorgen, „Sicherheit in den Abläufen zu bekommen“.

Rüter freut sich sehr darüber, dass sich nach mehreren öffentlichen Aufrufen so viele Freiwillige gefunden haben, die im Schnelltestzentrum ehrenamtlich tätig sein wollen. 50 Helfer bedeuteten eine stattliche Anzahl und seien der Beweis, dass bürgerliches Engagement und Solidarität in Lehrte gut funktionierten.

Große Impfaktion für Kita-Personal Für das Personal sämtlicher Kindertagesstätten im Lehrter Stadtgebiet steht jetzt eine groß angelegte Impfaktion an. Mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich am Sonntag und Montag, 18. und 19. April, im Fachwerkhaus den Schutz gegen das Coronavirus spritzen lassen. Dafür steht ein mobiles Impfteam der Region Hannover zur Verfügung. Die Stadtverwaltung hat diese große Impfaktion organisiert. „An den beiden Impftagen werden 166 beziehungsweise 165 Personen geimpft“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die Impfbereitschaft unter den Beschäftigten der Kitas in städtischer und freier Trägerschaft liege bei rund 80 Prozent, sagt Sprecher Fabian Nolting. 20 bis 30 Impfungen seien im Fachwerkhaus pro Stunde möglich. „Es wird auf jeden Fall solange geimpft, bis alle am Tag durch sind“, sagt Markus Lechelt, zuständiger Sachgebietsleiter für die Kitas. Verimpft werde ein mRNA-Impfstoff, entweder von Biontech/Pfizer oder von Moderna. „Für die Impfungen haben wir das Fachwerkhaus bereits vorbereitet“, sagt Bürgermeister Frank Prüße (CDU). Die Planungen liefen bereits seit vergangener Woche auf Hochtouren, betont Lechelt. Laut dem gemeinsamen Impfzentrum Hannover treten bei dem verwendeten Impfstoff selten Impfreaktionen auf. Sollte dies bei einzelnen Kita-Mitarbeiterinnen dennoch der Fall sein, bittet Lechelt die Eltern um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen bei der Kinderbetreuung.

In dem Corona-Schnelltestzentrum im Vereinsheim des SV 06 Lehrte an der Mielestraße hat nach mehreren Probeläufen mit den ehrenamtlichen Helfern die reguläre Arbeit bereits am Freitag begonnen. Ab der kommenden Woche ist das Testzentrum beim SV 06 immer dienstags, donnerstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist auch dort nicht erforderlich, das Angebot ist ebenfalls kostenlos.

Sieben-Tage-Inzidenz bleibt in Lehrte hoch

Unterdessen vermeldet das Gesundheitsamt der Region Hannover für Lehrte weiterhin sehr hohe Corona-Zahlen. Am Freitag nannte es für die Stadt 131 mit dem Coronavirus Infizierte sowie eine Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner) von 171. Das ist der zweithöchste Wert unter den Kommunen der Region Hannover nach Wennigsen (250,4). Der Durchschnitt für die gesamte Region lag bei 135,8.

Von Achim Gückel