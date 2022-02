Lehrte/Sehnde

Ein Metallgitter mit der Aufschrift „Impfen macht frei“, dahinter eine Lagerhalle, vor der sich Menschen drängen: Ein solches Bild, das sich anscheinend ganz bewusst an Fotos vom Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz anlehnt, hat ein in Sehnde wohnender Mann unlängst in einer Gruppe des Messenger-Dienstes Telegram gepostet – und ist dafür angezeigt worden. Er musste ein Bußgeld von 200 Euro zahlen, wogegen der Sehnder Einspruch erhob.

Darüber sollte jetzt vor dem Amtsgericht in Lehrte verhandelt werden. Doch daraus wurde nichts. Denn der Corona-Skeptiker und Impfgegner konnte am Eingang zum Gericht keinen negativen, von einem Schnelltestzentrum zertifizierten Antigen-Test und auch keinen Beleg über Impfungen oder eine Genesung vorweisen – und wollte das offenbar auch unter keinen Umständen tun.

Amtsrichter Robert Glaß kannte in diesem Moment kein Pardon. Denn in seinem Haus gilt die 3G-Regel. Er wertete das Verhalten des Sehnders als unbegründetes Fehlen bei der anberaumten Verhandlung. Zuvor hatte der Corona-Skeptiker den Richter auch noch eine ganze Weile warten lassen. Erst mit einiger Verspätung war der Sehnder vor den Türen des Gerichts erschienen, begleitet von einem anderen Mann, den er als seinen Rechtsbeistand vorstellte.

In öffentlichen Gebäuden gilt die 3G-Regel

Im Amtsgericht Lehrte gilt, ebenso wie in anderen öffentlichen Gebäuden, laut aktueller Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen die 3G-Regel. „Die Regeln sind allgemein bekannt, selbst bei McDonalds gilt 3G“, kommentierte ein Staatsanwalt die skurrile Szene mit dem Sehnder vor dem Lehrter Amtsgericht. Es sei davon auszugehen, dass die Corona-Regeln allgemein bekannt sind, betonte auch Glaß. Und da der Sehnder selbst Einspruch gegen das gegen ihn verhängte Bußgeld eingelegt hatte, müsse man ihm das Interesse unterstellen, dass die Verhandlung stattfinden könne, meinte der Richter.

All diese Faktoren bewogen Glaß schließlich, das Verhalten des Sehnder als ein Ausbleiben ohne triftigen Grund festzustellen. Laut Strafprozessordnung geht damit eine sogenannte Einspruchsverwerfung einher. Das bedeutet im Klartext: Der Einspruch, den der Mann bezüglich des Strafbefehls eingelegt hatte, wird ohne weitere Verhandlung verworfen. Er muss die gegen ihn verhängte Strafe von 200 Euro zahlen – und zwar in 20 Tagessätzen à 10 Euro. Rechtsgültig ist dieses Urteil noch nicht, der Sehnder kann sich noch beim Landgericht Hildesheim um Revision bemühen. Doch auch dort gilt für alle, die das Gebäude betreten wollen oder müssen, die 3G-Regel.

Schnelltestzentren sind gleich um die Ecke

Um seine Argumente im Gericht an der Schlesischen Straße vorzubringen, hätte der Sehnder laut Glaß lediglich einen Bürgertest an einer Schnellteststelle absolvieren und ein negatives Ergebnis vorlegen müssen. In der Nähe des Amtsgerichts befinden sich gleich mehrere Schnellteststationen, etwa im Zuckerzentrum oder an der Burgdorfer Straße.

Von Sabine Majer