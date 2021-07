Lehrte

Es sollte der Wiedereinstieg in die Theaterspielzeit nach der langen Corona-Zwangspause werden. Doch am Mittwochmorgen hat die Stadt Lehrte die für den Abend im Kurt-Hirschfeld-Forum geplante Aufführung des Theaterstücks „Eine Stunde Ruhe“ kurzfristig abgesagt. Der Grund ist ein Corona-Verdachtsfall im Theaterensemble Euro-Studio Landgraf. Dadurch müsse das gesamte Ensemble in Quarantäne, teilt Julienne Franke, Kulturbeauftragte bei der Stadt, mit.

Ob es einen Nachholtermin für die Aufführung geben wird, sei unklar, sagt Franke. Auch die Einzelheiten zur Rückerstattung des Eintrittspreises seien noch offen. Mit der Komödie „Eine Stunde Ruhe“ hatte Lehrte noch vor der Sommerpause in die Theatersaison einsteigen wollen. Von den rund 400 Plätzen im Forum sollten aus Abstands- und Hygienegründen nur 212 belegt werden.

Von Achim Gückel