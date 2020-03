Lehrte

Eine Krise trifft häufig zuerst die Bedürftigsten in einer Gesellschaft. Für rund 1000 Menschen in Lehrte, die den Service der Tafel nutzen, kommt es jetzt genau so. Denn die Einrichtung an der Gartenstraße hat wegen der Corona-Krise ihre Türen geschlossen. Am Dienstagmittag gab es die vorerst letzte Ausgabe von Lebensmitteln. Die Kunden, die noch kamen und nur einzeln zur Vergabe der Lebensmittel vorgelassen wurden, hatten jedoch Verständnis für diese Entscheidung.

„Das ist eine Schutzmaßnahme, weil der Großteil unserer ehrenamtlichen Helfer in der Risikogruppe ist und wir sie und die Kunden schützen wollen“, betont Tafelleiterin Marion Glaß und stellt die Wiedereröffnung der Einrichtung für Dienstag, 14. April, in Aussicht. „Dann haben wir wieder Lebensmittel im Lager“, sagt Hans-Gerhard Schölzel, stellvertretender Leiter. Die Firmen und Geschäfte, die bisher Lebensmittel an die Tafel spenden, seien informiert und auf die Situation eingestellt.

Kunden hatten Verständnis

Die Lehrter Tafel verteilt Lebensmittel an rund 300 Familien mit rund 1000 Menschen. Am Dienstagmittag geschah die Ausgabe unter strengeren Schutzmaßnahmen mit Mindestabstand zwischen den Kunden und Desinfektion der Hände sowie unter freiem Himmel. Die Kunden zeigten sich verständnisvoll über die vorübergehende Schließung, wenn auch manchmal enttäuscht. „Für einige Menschen wird es sehr hart, aber in Anbetracht der Umstände ist es nachvollziehbar“, sagt eine Kundin. „Ich habe vollstes Verständnis und finde es gut, denn auch meine Frau fällt in die besonders gefährdete Risikogruppe“, betonte ein Kunde. Und Gast Sven Rolef sprach aus, was wohl viele Tafelbesucher derzeit denken: „Es ist schade, weil die Hilfe entfällt, aber es ist verständlich.

Tüte gefüllt: Für Kunden gibt es einen Mix aus frischen und haltbaren Lebensmitteln. Quelle: Mara-Ann Meeuw

